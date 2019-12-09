早前乘港鐵到油尖旺一帶，發覺不少港鐵站和交通燈都出現不同程度損壞。沿彌敦道的港鐵站或多或少都見損毀，有出入口因被縱火或砸毀封閉，有指示牌被拆下、打爛或噴上黑漆而失去作用。最嚴重的是，有港鐵大堂連接路面的升降機被毀停止使用。

很佩服港鐵堅持繼續服務，明明前一天晚上電視新聞還見有出入口被人縱火，玻璃圍欄遭敲碎拆掉，出入閘機被人用硬物砸毀，滿目瘡痍，豈料翌日一早便宣布恢復正常運作服務，其復修的效率以及堅持服務的精神令人敬佩。我持有小量港鐵股票，算是港鐵小股東，暴亂引致的破壞肯定會增加港鐵公司支出，減少利潤，我的利益受到損害。有時心想，港鐵不如停止受到攻擊和破壞的行車線和車站運作一、兩周，慢慢修補，反正沒有人會指摘港鐵暫停運作是失職，港鐵也節省了因被破壞後即時修補再被破壞所消耗的人力和成本開支。

彌敦道上被砸毀破壞的交通燈也不少，每一次大型集結，電視新聞都拍攝到有身穿黑衣的蒙面人手持金屬棒、鐵錘或長竹木條沿途敲擊打爛，動作純熟，好像例行公事，旁邊「手無寸鐵」、「和平遊行」的市民未見阻止，更多是集體開傘阻擋記者拍攝，有人甚至打開路邊供電箱和揭起地蓋拉出地下供電線切斷或放火燒毀。倒奇怪周圍這麼多旁觀者無人勸阻，告訴黑衣蒙面人此舉其實只會對無辜市民造成傷害。

破壞港鐵和交通燈，受影響的絕大多數是長者、殘疾人士、盲人和弱視人士等，一些時常為弱勢社群發聲的社會人士如莊陳有都開聲叫停了，可惜未見傳媒顯著報道。

在港鐵出入口縱火，毀壞入閘機、扶手電梯和升降機，令部分出入口封閉，乘客上落進出不能乘坐升降機，要多走了路，長者和殘疾人士更為不便，很容易會引致意外。交通燈停止運作，受影響的不僅是駕車的司機，一般行人過馬路少了交通燈號指示，人車爭道，險象環生。

有失明和弱視的朋友便親自告訴我，港鐵和交通燈被破壞，對他們影響最大。港鐵的升降機不能運作，他們被迫另尋不熟悉的新通道，要多花時間去摸索。本來他們過馬路依靠交通燈的發聲系統作導航，如今失去信號，只能靠其他好心路人提點，等聚集更多行人才敢一齊過路。

破壞公共設施和系統的黑衣人，相信都是年輕精壯之士，多走些路、上落多幾層樓梯不受影響，過馬路也可以不靠燈號，所以破壞得肆無忌憚。倒不知破壞公共設施和系統，與他們爭取的目標和理想有何關係？