本地一個網上討論區日前派出「記者」遠赴法國採訪大罷工，結果被當地警方施以「突圍彈」擊傷腿部送院。所謂突圍彈與手榴彈原理一樣，只是手榴彈爆開會彈出金屬碎片，殺傷力極大，而突圍彈多被執法部門採用，只會彈出橡膠碎片。香港警方一味使用催淚彈驅散暴徒，竟然也被誣為濫暴，看來有必要追上西方國際標準，與法國警方看齊了。

事件最令人大開眼界之處，是區區網上討論區竟有記者到法國採訪，連本港電視台也不做的事，他們竟走去做，財力驚人，到底他們持甚麼簽證入境？是否合法採訪？而這些記者到底有何記者資格同樣令人懷疑，他們以為法國和香港一樣，只要淘寶淘一件寫有「Press」字眼的背心穿上就是記者嗎？當香港警方的克制也被視為濫暴，他們以為法國警方會對記者笑面相迎，溫馨提示一番才作出驅散嗎？還是以為記者在香港有特權，到法國也是一樣？今次上了血的一課，可有敲醒他們白癡無知的神經？

更好笑的是，該討論區煞有介事發出聲明，卻只有輕輕一句「本台希望法國總理馬卡龍（正確為法國總統馬克龍）拿出勇氣譴責襲擊記者的警察。」錯漏百出也就罷了，連法文都沒有翻譯，猶如自說自話，更無發動十萬人聯署向白宮伸冤，遑論叫囂解散法國警隊。如此怯洋懼外，教人情何以堪？該段聲明反而大費筆墨嘲諷前特首在個人臉書就事件的質疑，令人慨嘆中國人「內鬥內行」的劣根性歷千百年而不衰，面對洋人變鵪鶉，面對自己人就扮勇武，實在醜陋。

香港記協同樣醜態百出，對於「記者」在法國受襲不聞不問，彷彿無事發生一般，為何不發起遊行，到法國駐港領事館要求法國當局譴責當地警隊濫暴？為何不拿出對香港警察那種兇狠去向洋人討公道？難道洋人高人一等，連對記者無理施襲、打壓新聞自由，在香港記協眼中也能甘之如飴？