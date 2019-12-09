香港很多孩子都給慣壞了，充斥着太多「皇帝仔」、「皇帝女」，承受恩德覺得是理所當然，你一旦不再施恩，他們或許就會馬上反目，沒有絲毫情義可言。昨天，皇帝仔說要買一件價值一千元的玩具，你遂了他的願，他對你一笑，算是極大回報了。到今天，這孩子看中一件一百元的玩具，你若是拒絕買下，他便勃然變色，以往家人對他有多好全然拋諸腦後，甚至還會把你當作仇人般看待。

如今不少香港人就是長養出皇帝仔女的性格，其中有很多卻偏愛以追求公義為名，爭取社會改革。我對此一直深以為憂，常說港人的素質尚未適合全面推行民主。

早前，有兩位知名藝人以反修例風波為題作公開辯論，一方代表建制派，一方代表反對派。代表反對派的一位就是典型「黃絲」人物，更是徹頭徹尾的皇帝仔性格。早年此君落泊，一位演藝界天王想扶他一把，投入巨資為他開拍電影，後來該片大賠，皇帝仔要求天王再為他投資第二部片，天王見前一部虧本太多，而且投資一次也算盡了心意，畢竟長貧難顧，故沒答允。

按理皇帝仔平白受了人家一次恩惠已該滿足，就算不感激，也不該數落對方。但天王拒絕再投資後，皇帝仔竟公然批評對方，完全不留情面，最後弄得二人反目。這樣性格的人口宣去追求公平、正義，別怪我有偏見，他根本就不配。

幾個月之前，反修例的黑衣人入夜後要離開示威現場，香港鐵路公司加開特別班次接載，其時皇帝仔們不見得特別感激。後來港鐵取消此服務，再加上黑衣人又怪責該公司拒絕公開某些錄影片段，結果人家之前對自己的恩德便一點也不念，馬上瘋狂破壞港鐵設施。

只會記仇而不懂感恩是這一代很多香港人的特質，由他們去推動社會發展，社會真能有前途嗎？