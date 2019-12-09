做學問，要上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西；而建公屋，就係要上窮碧落下黃泉，動手動腳搵土地。呢，香港歷屆特首一味大隻講，把「房事」視為民生大件事，說是「重中之中」，之但係，家陣基層「房事」不暢通，做乜都唔會輕鬆，而民怨積壓下來，好易爆煲！政府再怠政廢噏無謂，「房事革命」必揭竿而起迎鼠年！

嗱！話口未完，日前立法會房屋事務委員會舉行公聽會，跟進不適切住屋問題，有團體喺立法會內欲向運房局副局長蘇偉文遞交標準租約，要求政府加強租客保障時，不知是否氣氛激烈，一時缺氧，蘇副局長不支暈倒，幸好並無大礙，總算冇因「房事」不通而搞出大鑊嘢，套用理大校長金句：亦可算係不幸中之大幸矣！

政府喺房屋政策上，大家都見到完全沒有實事求是。毛澤東話齋：「世界是美麗的，但也不是美麗的，世界上有鬥爭、有矛盾。希望一切都是好的，這是我們的主觀，而現實是客觀。」依家住屋問題嚴峻，基層等上樓望穿秋水，而廢柴政府仍然不理目前經濟插水、百業蕭條，亦不理未來或會出現結構性赤字，竟冥頑不靈不顧客觀現實，堅持倒錢落海，要照推「明日大嶼」！這不就是眼前火燒眼眉，卻堅持掘井救火一樣戇居嗎？

本報「正論」為冇靈魂政府提出切實可行的覓地建屋大計，「與其倒錢落海，不如發展新界」，完全係實事求是、立竿見影嘅策略，好似發展新界已有三千多公頃嘅棕地，又如活化散見於葵涌、長沙灣、新蒲崗等工業區嘅工廈，大刀闊斧去改革、規劃，必定勝於推「明日大嶼」，遠水怎救水深火熱、谷到爆嘅劏房戶？

古人指下三流嘅領導人通常有三個特徵，即剛愎自用、桀驁不馴、機關算盡，今冇靈魂政府三樣有齊，病入膏肓還自以為好醒，多年來積弱殘廢，司法斷手政府跛腳，全是自作孽不可活！