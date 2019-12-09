《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）由北京和十五個國家經過八年時間商討達成共識，最近發表聯合聲明，將於明年簽訂協議，而印度宣布不參加，稱該協議影響該國最弱勢公民的生計。不過，日本近日又反口覆舌，在美國及印度的游說下，說為了在廣泛領域加強與印度的關係，以平衡中國在地區的主導地位，日本將不會考慮在沒有印度參加下簽署中國支持的區域貿易協定。該項考慮印證了日本在亞洲的影響力已大不如前，亦反映出日本逃不出美國的經濟外交魔掌。

印度之所以不簽署RCEP，是害怕北京主導了這個協定，會令各簽署國家的經濟貿易受限制，損害印度經濟發展及出口貿易，再加上美國在背後撐腰，有了美國這個大消費市場接受印度產品，大可以跟中國輸美產品比一日之長短，爭逐市場，不受協定限制。相反，日本與美國的經貿地位基本沒有受到RCEP的影響和限制，該國主要是受制於日美關係，圖以增加與印度軍事關係，東西連成一體去阻止中國在南海區域的發展。

在日印外長的會面中，雙方同意加強安保合作，應對中國日益增長的海洋活動，為實現自由與開放的印度太平洋達成共識，兩國同意明年在日本舉行戰機聯合演習，又認為要盡快簽署相互融通物資以及勞務協定，令日本自衞隊與印度軍方能夠互相提供食水、燃料、彈藥等物資。

印度經濟放緩，上季經濟增長迅速收窄至百分之四點五，因為消費疲軟、出口和投資等放緩，且信貸增長和市場需求不足，單靠國內增加基建未必能重拾經濟向上，需要增加與其他國家的協作，共同開發新市場，印度拒簽《區域全面經濟夥伴關係協定》，已失去了開拓區域經濟的機會。日本則從美國及防衞的觀點出發聲言退出，但以日本的智慧，沒理由追隨印度做法，這樣日本經濟怎能復甦？