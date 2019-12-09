法國近日爆發近年來規模最大的全國罷工，近十八萬人上街抗議總統馬克龍計劃改革退休制度，其中國家鐵路公司的員工，率先在上周三晚停工，近九成高鐵服務被迫取消；部分國內航班、鐵路以至旅遊景點均要無限期暫停服務。

「黃背心」運動仍未停止，馬克龍的管治地位仍岌岌可危，再加上今次大罷工，對於法國來說，可謂屋漏偏逢連夜雨。面對來勢洶洶的罷工怒潮，法國總理菲利普首度開腔，強調政府堅決推行退休金改革，但承諾不會一步到位，過程中亦將與工會商討如何調整細節。

可能有人會問，為甚麼馬克龍在如此險峻的形勢下仍堅持改革？答案是形格勢禁，不得不然：以國家鐵路公司為例，由於退休金支出的高企，累計債務已達數以百億歐元計，再不改革，連生存下去也成問題。事實上，員工退休安排從優，國家鐵路公司並非孤例。以巴黎地鐵公司為例，工人早至五十一歲便可退休，相較於法國人平均六十二歲的退休年齡，兩者不可同日而語。

事實上，今次並非馬克龍首次跟工會對決。去年四月，國家鐵路公司工會就因為不滿政府計劃引入競爭及削減部分員工福利，在全國發動「工作三天、罷工兩天」的罷工行動。而實際上，根據馬克龍的計劃，國鐵公司毋須進行裁員，而只是調整部分僱傭條件，包括取消新入職員工終身僱用保證，以至取消提早退休仍能領取全額退休金等。

儘管馬克龍政府迄今未有作出重大讓步，但法國是個有着深厚「罷工」文化的國家，工會勢力根深柢固。近數十年以來，法國大大小小的工潮不斷，但往往以勞方勝利告終，由一九三六年六百萬工人發動罷工，成功爭取有薪年假，到九五年歷時二十多天的反退休金改革大罷工，幾乎無一例外。特別是九五年那一次大罷工，當年擔任總理的朱佩雄心勃勃，推出一籃子退休改革方案，有意削減國鐵員工的特殊待遇，最後政府屈服於工會壓力，在罷工頭幾天曾揚言「絕不妥協」的朱佩，最後還是跪低收場，朱佩亦因此在政治上遭到重創。

前車之覆，後車之鑑。馬克龍今天的處境，跟當年的朱佩有點相似。年輕的馬克龍將自己的總統任期定位為「變革國家」，正如前總統薩爾科齊一位顧問接受訪問時表示，只要馬克龍稍作讓步，其政治前途將被葬送，工會勢力固然再次大獲全勝，支持馬克龍進行改革者，亦會覺得自己受到「背叛」。

要搬走既得利益者的奶酪，政客惟有打民意牌以作抗衡。最近一項民調顯示，高達七成五民眾認為養老金改革實屬必要，但只有三分之一受訪者認為政府有能力實施這一改革。更有意思的是，逾四成民眾表示，在反對退休制度改革前，這場大罷工首要目標是反對馬克龍的施政。表面看來，改革方向正確且有民意基礎，只是「所託非人」，實際上人們都討厭改變，不受歡迎的馬克龍只是最就手的藉口罷了。不管怎樣，現狀一直維持下去，法國恐將陷入「炒人難窒礙招聘，掣肘多窒礙擴張」的惡性循環。