功夫茶：香港郵政管理劣　官僚麻木長期蝕

「讀史早知今日事，看花猶是去年人。」香港郵政管理不善，審計署幾乎年年炮轟佢經營無方，管理混亂。嗱！時間不同，但衰開嘅依然都係咁衰落去，有問題從不去解決，積壓嘅漏洞愈變愈大，有乜辦法唔長期蝕入肉啊！

嗱！香港郵政將由下周一起實施新安排，本地郵件如果郵資不足，會先向寄件人發出通知書徵收附加費；之不過，若是郵件冇回郵地址，就會向收件人徵收附加費；同時引入新繳費安排喎！市民可於香港郵政網頁以信用卡繳付有關費用，或者揸住通知書前往各郵政局繳交，佢哋收妥附加費後，就會安排郵件派遞。

喂！阿哥，話係「新安排」，根本就係舊到唔舊嘅陳年舊史。審計署早喺二○一五年嘅審計報告已狂轟佢哋管理混帳，每日處理約三百萬件郵件，話就話有機制監測，之但係貼唔夠郵費嘅郵件一樣成功寄出。「實踐係檢驗真理嘅唯一標準」，審計署試寄出五十封完全冇付郵費或郵費不足嘅郵件，當中四十三封，即係八成六可以成功派遞，而無向收信人徵收任何附加費，只有七封咁大把被香港郵政截獲，被徵收附加費。

嗱！審計署仲慌死冤枉好人，繼續喺中央郵件中心抽查五百多封郵件，發現約一半嘅郵費不足，咁樣賣大包，有乜辦法唔超過八成郵局蝕趴街啊！依家先嚟「新安排」，擺到明官僚麻木不仁冇知覺，往者衰到貼地，來者是否可追？講真，功夫茶都唔係太樂觀，皆因佢舊史實在太臭不可聞！截查欠資郵件闊佬懶理，都係管中窺豹嘅一小撮閃失，功夫茶閉目一想，隨便都諗到香港郵政十宗八宗罪。

呢！好似郵政人員逾時補水驚人，過去三個財政年度均錄得一點八億港元嘅逾時工作津貼；自二○○八年以來，未有檢討處理及派遞郵件嘅標準時間，發放超時補水欠準則；個別人員涉嫌濫用病假；租車合約招標只有少數投標者，其中十五份合約僅批予三個承辦商，廉署對事件亦表關注；中環郵政總局大樓重置計劃拖延三十年，霸佔貴重的中環海濱地皮……

至於行政亂咁嚟，更是罄竹難書！好似縱容管理人員堆疊重型郵袋，砌高到成兩米高嘅「郵包山」，如此危害員工，想砸死人咩！又如多年前曾經擅拆東方報業集團之郵件兼延誤郵遞，如此缺德及嚴重失職，可以想見其行政之腐敗！一個機構積積埋埋咁多臭史，想止蝕根本就係異想天開！功夫茶認為，香港郵政管理差劣，又樣樣落後於人，索性執咗佢冇眼屎乾淨盲！反正依家網購速遞主導市場，優勝劣敗，亦適者生存而已！