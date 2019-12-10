神州觀察：一時好心反害己　以怨報德不可縱

毛澤東說過，一個人做一次好事容易，難的是一輩子做好事。殊不知在人心不古的當下社會，連做一次好事也很難，搞不好更會因一時的心善，給自己帶來意想不到的傷害。

湖北武漢一名陳姓農戶早前承包了兩百多畝農地種蘿蔔，有當地村民提出去地裏拔些來吃，陳某心想大家都是鄉里鄉親的，況且種有一百多萬斤，拔就拔一些吧。誰知問題由此一發不可收拾，頭一天已有十多個陌生人前來拔蘿蔔，陳某於是報警處理；第二天來的人卻更多，不少人更是從外地駕車而來，路邊的車隊排成長龍，警察制止亦無人理會；以至到了第三天，偌大一片蘿蔔地竟被拔個清光，令農戶叫苦不迭。

據事後了解，該農戶前前後後損失近四十萬元人民幣，連日來前往拔蘿蔔的更有三千多人，原因是有人在網上散播謠言指「蘿蔔不要錢」，至於該謠言是誰最先傳出來的，一時也難查證。有網友認為，不排除有村民因貪心不足而做出了以怨報德之事，為佔便宜故意誤導或慫恿他人，以致假消息一傳十、十傳百，加上互聯網無遠弗屆，令更多「同道中人」不惜路途遙遠駕車來享受這難得的「免費餐」。

其實這種事哪需要懷疑，現實中早已不知發生過多少回。而對於有些人來說，拔蘿蔔是否免費根本不重要，只需有人開了頭，便可一擁而上，就像內地頻繁上演的「哄搶」事件，管他是公家的還是私人的，也不論值不值錢、後果如何，總之先搶了再說，搶得愈多愈好，搶少了就是吃虧，不可以接受，以致有些人巴不得「天上掉餡餅」之事天天發生，謠言容易流傳，只因所傳之事更符合他們的利益而已。

一個沒有誠信的社會，必然生出許多以怨報德之事；而好人做不得的社會，只會令好人愈來愈少，令善心人望而卻步。故而對於這樣的醜行，當局不能一再縱容姑息，或總是以「法不責眾」為由推搪，試想若有人鼓動民眾去銀行免費取錢，當局會否同樣無動於衷？說到人多制止不了，內地不時爆發群體性對抗事件，動輒多達數千人、上萬人，當局每次不也能輕鬆搞定，並揪出「幕後主使」？民眾的私有財產神聖不可侵犯，當局又該如何保障？

更甚者，早前河南有瓜農因阻止偷瓜賊弄傷對方，結果卻要反過來賠償賊人的醫療費，偷瓜的反而無事，簡直不知所謂。亦有運載數十噸下水道井蓋的貨車翻側遭哄搶，當地警方竟說村民未有當着貨主面進行，故不能算搶，且搶的不多，夠不上犯罪，連立案也給省了，氣得網友直呼智商受到侮辱。道德約束已然失效，法治便需發揮應有作用，否則只會令社會更墮落。