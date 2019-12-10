正論：暴亂未平復　居者憂其屋

香港樓價比天高，聞名於世，能夠抽籤獲得選購居屋的機會，「難過中六合彩」，但新一期中籤者昨日開始到房委會揀樓，當中有主婦表示半喜半憂，擔心樓價會繼續下跌，隨時有機會要「撻訂」。覆巢之下，豈有完卵，這番話反映不少準買家及業主心聲，百年一遇的示威暴潮，恐怕會逆轉香港樓價只升不跌的神話。

反修例風波爆發半周年，從炎夏六月九日，到寒冬十二月八日，兩次民陣辦的遊行，都有數以十萬計人士上街，整個香港島癱瘓了，沿途辱罵警察，高院及終審法院給暴徒縱火，看了這些震撼的畫面，你還會有信心把畢生心血數百萬元投放在一個居屋單位嗎？但這次放棄，不知何年何月何日才再有機會中籤了。是誰把小市民推向這般賭博似的兩難局面？若果居屋供應穩定，建有足夠數目，大可等待下次推出再購買，不必在此風頭火勢急於作出不安的決定，令到喜事變成煩事。歸根究柢，我們的特區政府的房策從來不能予市民信心，房屋長期需求緊張，居然曾經停建居屋，令到供應短缺，樓價飆升，現在要急起直追建屋目標，便砌詞說土地難求，愚弄市民，特首林鄭月娥更藉此企圖強推耗資最少六千億的「明日大嶼」人工島填海計劃，把特區推向掏空庫房的無底深潭。

很少見一個基建計劃像人工島幾乎招致各界異口同聲質疑，先不計天文數字成本，單單是填海造成的環境污染及生態災難，要通過環評難度極大，還有工程安全問題亦是惹人憂慮。過往興建港珠澳大橋已經死得工人多，惹來「奈何橋」惡名。「沙中線」爆出短筋醜聞，若非及時發現，將來通車乘客隨時罹難變沙中人。以上這兩項工程都遠不及人工島複雜，可想而知「明日大嶼」口號喊起來容易，實際是一項艱巨高風險的世紀工程，特區政府根本沒有承擔這項重任的能力，未來面對財政赤字，亦缺乏穩健的財力。一個人發春秋大夢，香港人便要把血汗金錢倒落海，香港不是沒有土地起屋，只是有人不肯腳踏實地去尋求解決方法吧。

不必望向一望無際的大嶼山海面，只要看看市區，已經充滿了無數陳年舊樓以及空置的工廈。市區重建單靠市建局獨力難支，政府迹近袖手旁觀。工廈發展又是另一筆糊塗帳，林鄭兩年前說要用新思維來處理舊式工廈用途問題，加快重建或活化。全港逾一千四百幢工廈佔有二千公頃「熟地」若能釋放出來，何需倚靠人工島遠水救近火？

工廈重建「強拍」門檻雖然降低至八成業權，但最大障礙是地契上「工業用途」限制，即使統一業權，但重建後若依舊只能用作工業用途，無異枉費心機及資源。城規會近年曾經修訂及擴闊「工業用途」定義及「工業地帶」准許用途，但地政總署對「工業用途」定義十分狹窄，數十年來沒有與時並進更新，基本上是要求必須進行生產工序，所以創意產業及工業相關的培訓及研究都被視為違契，即使放寬亦是有期限。看來最需要活化的，應該是官員的腦袋。

另外，土地供應專責小組於去年十二月尾亦有向政府提交報告，建議優先研究及發展棕地，以及利用私人的新界農地儲備和私人遊樂場用地起樓，而當中棕地發展獲得最多的八成半民意支持，故應作為政府優先及重點推薦的選項。本報日前正論亦提出新界有過千公頃的農地被發展商囤積，尚未發展的棕地更有三千多公頃，只需改善配套規劃及放寬地積比，絕對是潛力極大的寶庫。身入寶山空手回，捨易取難，棄近圖遠，廢官所作所為，又是令人百思不得其解。

古語有云，萬丈高樓從地起，但政府高官離地思維貫徹始終，不但房策愛興建「空中樓閣」，在政策上亦天真地以為單憑警隊之力便可以止暴制亂，更妄想與反對派溝通尋求和解，終致亂局不可收拾。普羅市民沒有五大訴求，唯一希望是安居樂業，社會回復平靜。社會繼六十年代後再出現暴動，七十年代推行的居者有其屋，被特區政府推向「居者憂其屋」。港人治港，五十年不變，不進則退，不知不覺倒退了四五十年。有因必有果，示威暴潮只是加速了特區走向衰亡之路。