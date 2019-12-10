世界視線：特朗普歐亞洗牌　馬克龍拒當炮灰

由於法國總統馬克龍與美國總統特朗普話不投機，原擬慶祝北約成立七十周年的倫敦峰會不歡而散，特朗普取消會後的個人記者會，氣沖沖打道回府。美法今次交惡的根本原因，是特朗普政府正在單方面改寫北約的安全同盟性質，陷歐洲安全於危局，以致逼虎跳牆，引來馬克龍的憤怒回擊。

圍繞着美歐對北約問題的種種矛盾，首先要理解一個關鍵名詞，就是北約最重要的「第五條款」。此一條款規定北約成員國需承擔集體防衞，即任何一個盟國遭受攻擊，皆被視為所有成員國遇襲。自美國遭受九一一恐襲後，北約的歐洲夥伴便參與了美國在中東的連年反恐戰爭，不僅因此承受沉重的戰爭開支和軍人傷亡，而且每逢中東、北非國家在戰爭中崩潰，歐洲便首先要承受難民潮衝擊。難民潮同時加劇了歐洲的內部矛盾，令歐盟陷於分裂。

那麼近期有哪些事件特別引起馬克龍不安呢？首先，特朗普突然下令美軍撤出敍利亞北部，放手讓土耳其揮軍南進清剿庫爾德武裝，並填補了美軍撤離後的權力真空。雖然美國和土耳其都是北約成員國，但歐洲卻被蒙在鼓裏。其次，美國從敍北撤軍後，隨即加緊向伊朗施壓，令波斯灣再次響起戰爭警號。以歐洲的地緣視界而言，土耳其的南進牽動近東權力平衡，美伊劍拔弩張影響中東的政治穩定和能源運輸安全。美土兩國繞過北約作出連串戰略調整，他們的北約盟國插不上半句話，但根據「第五條款」，卻隨時可能因局勢失控而被迫出兵協防。

北約成立的目的本來只有一個，就是防範來自歐洲東部華約的威脅。冷戰結束華約瓦解後，北約乘勢東擴，目的仍舊是箝制俄羅斯。換言之，北約在歐洲各國眼中，從來都是一個以歐洲安全為本位的軍事同盟。如果它過多捲入近東、中東的衝突，便可能削弱其防範俄羅斯的根本使命。

更何況，特朗普的全球戰略洗牌還劍指了遠東。隨着中美關係急轉直下，白宮正以國家安全等理由，迫使其歐洲盟友共同杯葛華為5G網絡等中國產品。一旦中美全面脫鈎，北約是否需要以冷戰姿態與中國為敵？恐怕歐洲各國並不願意捲入這麼多火頭。