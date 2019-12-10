香港經濟內外受困是清楚不過的現象。經濟數據的表現有滯後因素，但亦陸續地呈現了。壞的時刻已到，問題是會否持續下去。

最大的問題當然是止暴制亂甚麼時候可以成功。無論怎樣狡辯，由動亂帶來對治安和市場信心的間接破壞，以及對消費、旅遊等的直接打擊，明顯可見，也影響巨大，不盡快解決並重建社會法治與市場秩序，內外的信心危機只會加劇。至於紓困措施，基本上虛耗公帑，作用有限，抵償不了暴亂帶來的各種損失。經濟問題不可能用經濟方法便可解決，一如政治問題難以政治解決，因為政治、經濟是分不開、互為因果的。更重要的是，政治、經濟都不是孤島現象，更受境外政治、經濟所左右。

若香港政府盡快止暴制亂，便可以進行修復毀壞的設施，恢復部分市場信心，減緩消費、投資、生產的下挫。可是，後動亂期的香港經濟仍會受制於內、外政治因素。

內是立法會與媒體的攻擊，阻撓政府政策的推行，目的是癱瘓政府。立法會內建制派若不能利用多數議席來強推議案，反而被反對派議員用「拉布」等合法和非法的方法阻止立法會的運作，便會回復到動亂前的情況。建制派議員無用，政府無力，香港經濟便不能正常運作，更不用說採取特別措施修補動亂帶來的損害。

止暴制亂是政府有能力做的事，做不到只是政府失職塞責，甚至故意縱容。至於為何建制派議員擁多數議席也通過不了議案？問題同樣是建制派議員怠慢工作，失職塞責，或許其中也有與反對派議員暗通款曲。

外是中美衝突，貿易戰只是其中一個小部分，中美衝突的原因是美國要打擊中國的復興，要中國順從美國的利益，在政治和經濟方面都投降。

或許當年的國民黨政權願意這樣投降屈服，日本也在抗爭之後舉白旗，但中共政權不可能喪權辱國，它在中國的統治合法性也依賴對國家利益和發展的維護，它怎可以公開地受屈辱呢？而且有俄羅斯和北韓的例子，中共政權是沒有退的空間。因此，中美衝突或許有起落轉折，矛盾是不會消除，差別只是美國有沒有勇氣與能力與中國硬拚。硬拚會擦槍走火，出現武裝衝突。硬拚不成，美國也不可能讓步，只是減少對中國的壓力，敵視依然。對於中美衝突，香港是無法改變。美國對香港施加壓力和制裁，香港只能接受。

中美衝突不會減，香港對美國體制一直以來的依賴便變成負擔，肯定會傷害香港這方面的經濟關係和經貿投資。