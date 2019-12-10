要了解一國兩制、港人治港、高度自治大政方針的來龍去脈、何去何從、遇到的問題，必須了解三十多年來香港反對派政治訴求和行動綱領的原點和終點。北京若對他們的訴求和綱領不能堅持原則、守住底線，步步退讓的話，「一國兩制」不但會走樣變形、完全毀滅，甚至會對整個中國的發展造成危害，對國家主權、安全造成威脅。

那麼，反對派的政治訴求、行動綱領，三十多年來是怎麼展開和演變的呢？簡言之，在中英談判開始時，那些還沒有形成有組織的反對派人士，是大力支持英夷拒絕九七歸還香港予中國的，他們的「論據」，一是「三項國際條約有效」；二是香港只有在英國人管治下才能「自由」、「法治」、經濟繁榮；三是「一國兩制」設計即使不是「騙人」、「陰謀」，以中央的本性，也一定會把社會主義那一套弄到香港來。當英國人不得不接受北京「一國兩制」的安排後，這些人知道硬頂已無用，遂配合港英當局部署——以「香港未來管治權根植本地人」的戰略，提出了「民主拒共、實現普選」的主張，並成立「政黨」，有組織展開行動。這些都是英夷「光榮撤退」、試圖九七後影響和操縱「港人治港」的重要組成部分，得到英倫的竭力支持、精心培育。

九七後，反對派高舉「民主拒共」、「爭取普選」的旗幟，以「逢中必反」、「逢共必罵」推動「訴求」，凝聚力量、煽惑民眾、製造輿論。隨着中港和國際形勢的發展、香港社會的變化、外部勢力的介入，他們的訴求和行動也步步加碼。通過今次反修例暴亂，可以清楚見到的指向是，打掉「修例」、逼當局接受「五大訴求」後，他們會提「重啟政改」；政改重啟後，他們要「實現真普選」；真普選到手後，他們會要香港完全自治或乾脆「香港獨立」；香港獨立後，他們會尋求美國人保護，最好能把香港變成美國第五十一個州。他們的邏輯是，只有這樣才能「解決香港的困局」，才能真正「拒共」，和中國「割席」，把一切回到中英談判時的原點，此為「光復香港」也。