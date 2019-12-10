橋唔怕舊，最緊要受。有黑衣組織不知從哪裏找來幾名自稱油尖旺區的劏房居民，控訴警方經常使用催淚彈驅散示威人群，影響居民健康。有人指兒子對催淚煙敏感以致皮膚痕癢，只能避之則吉，無家可歸近一個月；有人說晚上不敢出門，不敢開窗；有人擔心區內學校有催淚彈殘餘物，令子女身體受傷害。

這正是典型的本末倒置。黑衣暴徒到處打砸破壞、堵路毀鐵、縱火焚燒，被視為理所當然，警方為了維持社會秩序而施放催淚彈，則被指影響居民健康，這種邏輯未免太奇怪了吧？市民晚上不敢出門、不敢開窗，到底是擔心催淚彈還是擔心汽油彈？面對大規模暴亂，警方連催淚彈也不能用，難道改用真槍實彈？

明眼人都看得出，黑衣人費盡心思安排這場「控訴大會」，無非想繼續炒作催淚彈有毒並可能致癌的話題，可惜他們的劇本實在太爛、演技實在太差，甚至連那幾位蒙面「演員」是否劏房居民也很值得懷疑，這種拙劣的把戲除了騙騙無知群眾，根本沒有任何說服力。

有專家學者已明確指出，催淚彈不會產生二噁英等致癌物質，反而暴徒到處投擲汽油彈，釋出二噁英的機會更高。奈何許多人寧願相信謠言，也不願相信科學，寧願接受汽油彈，也不願接受催淚彈，寧願選擇暴亂，也不願選擇安寧，可見政治邪毒比二噁英更加可怕。

正是因為許多人中了政治邪毒，導致心盲眼瞎，失去理智和獨立思考能力，各種謊言和謠言才有市場。甚麼爆眼少女、太子站死人、海上浮屍、警察性侵、催淚彈致癌等等，有人更稱半年來已有數千人死亡，不管多麼荒謬絕倫，都有不少人相信，包括一些所謂的專業人士。有人說，香港社會的平均智商已淪落到第三世界水平，其實從某個角度看，香港社會比第三世界更愚昧無知、更不可理喻，起碼人家不會勾結外人來摧毀自己家園。