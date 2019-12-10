剛過去的星期日又是示威遊行，這次因為警方批准，民陣大肆宣傳，人數較多，整個下午至晚上堵塞了港島交通，沿途群眾高呼口號，當中不乏極盡侮辱警方的說話，當大隊遇上布陣的警員，更加出言挑釁，幸警員克制沉住氣，才不致釀成衝突。全日一次催淚彈也沒有發射，所謂的警暴去了哪裏？

反而示威者果然沒有令外界「失望」，像套餐似的出現堵路及刑毀店舖，有中資銀行及目標商店再次遭殃，而暴徒縱火亦少不免，不過今次對象竟然是象徵法治的法院。有暴徒公然向金鐘高等法院的入口投擲汽油彈縱火，外牆多處噴上「法治已死」字句。而中環的終審法院入口亦有人縱火，也被噴上同樣字句。

的確，在很多港人心目中，法治已死，尤其是見到作惡多端的黎智英一直逍遙法外，破壞社會秩序的暴徒未能繩之以法，即使被捕亦檢控拖延，只有一成六落案起訴，涉及暴動罪的沒有被定罪，侮辱國旗的被判社會服務令，令各界嘩然。然而，只有奉公守法、擁護香港核心價值的好市民，哀莫大於心死，才有資格批評法治已死。那些無法無天、摧殘香港的暴徒，賊喊捉賊，厚顏無恥之極，火燒法院並非只是洩憤，而是有目的向司法界施壓，藉暴力威嚇希望影響將來有關暴動案件的判決。

這次律政司反應很快，迅速發表聲明，指特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，在法院縱火對香港作為法治之都的良好聲譽造成損害云云。若果檢控暴徒的速度也這樣快便好，可惜只是門面工夫，口說不做，整個律政司在鄭若驊領導下，士氣低落，一蹶不振，有的是粗疏導致錯漏百出，有的是「身在漢營心在曹」，故意出錯放生自己人。朝中有人裏應外合，暴徒才會肆無忌憚挑戰法治，一眾泛民主派律師及學者都默不作聲，選擇性失明，他們都是謀殺法治的幫兇。