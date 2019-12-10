今次反修例運動最令人矚目的，是組織者充分利用互聯網社交媒體平台的特性與優點，與政府周旋對抗，打一場網絡戰。這現象顯示了反修例動亂的組織者之中，有不少習慣使用網絡和能夠掌握資訊科技的新一代。

反修例運動的主事者，主要是利用Telegram和連登建立網絡平台，組織不同的社區。連登是討論平台，主要作用是向外宣傳其理念和行動綱領，吸引外圍的上網者進入他們的討論，從而吸納初級參與者，壯大他們的隊伍，動員群眾，號召市民上街。

Telegram負責個人或群組之間的通訊，實質上是負責組織參與者。他們的活動中，有各種不同群組，再結合成小組，每個小組有一定功能，各有分工，小組之間可作人手調動；如果某小組人手不足，背後策劃者可以調動其他小組人員加入。這些網絡平台都是互動性質，具機動性，看他們每有大型活動和行動，都有計劃有系統動員，分派群眾到各區去，令參加者比較集中；又分成不同小組負責各種功能的分工，和理非的和平示威遊行後，即出現有系統有戰略的攻防戰，如前線勇武人員負責攻擊，衝擊警方防線，初時掟磚擲石，挺雨傘進逼，後來則改為投擲燃燒彈；後防組織人鏈輸送物料武器到前線，再後面是負責物資供應和物流，井井有條，很具真實作戰的模式。

一場衝突後，由隱蔽的幕後指揮，發動成員各自創作，圖文並茂影視音齊集，放到平台交流，廣泛流傳，既起到激勵士氣作用，也有利向社會大眾宣傳，爭取更多市民支持。凡是看過他們的海報和影視、聽過他們的歌曲的朋友，都認為他們的文宣的確出色，明顯可以看出不少創作應該是專業人士的作品。

反修例運動另一特點，是他們強調自發性，聲稱背後沒有大台，對此我認為要分開兩個層次看，例如各地區的衝突自發性強，行動和攻擊目標都具即興性和自發性；但整體行動的策劃，每次行動的大主題，組織方法，分工井井有條，行動的高度機動性，沒有深層的總指揮總策劃不可能成事。

對這次的網絡戰，特區政府有沒有對策應付？我傾向相信警方已有一定部署，就已見報的報道，有警方派人做臥底和滲透的實例。但從特區政府的較高層次，例如有沒有網絡監控、制訂網絡戰策略，則不得而知。其實要主動出擊，除了網絡監控，應該更加深入，直接找本港伺服器商要求提供資料，有需要時攻陷網絡，逮捕幕後指揮。如果看過斯諾登的爆料，便了解這是美國政府的一貫對策。