黑暴轉眼爆發半年，三個月前筆者曾發文詰問，倘暴亂再持續多三個月，香港會淪為甚麼光景。詎料時間彈指即過，三個月又三個月，香港百業蕭條經濟插水，更出現十五年來首次財赤，臨近聖誕市道一片冷清。但這些對香港來說還不是最壞的影響，最壞的是人心敗壞，暴力瘋長，法治之區變成無法之城。

三個月前，人們政見不合還是以惡言相向為主，「私了」未至於十分猖獗，到了現在已有無辜老伯死於暴徒磚頭之下，也有人被放火燒，重傷者更不知凡幾；三個月前，筆者已預言政客和政府縱容暴力，最終必自食惡果，結果三個月後，政府建築物被毀不特止，日前的民陣大遊行，暴徒更竄至高院和終院門外噴上「法治已死」的塗鴉並放火燒之。枉司法界對暴徒不但寄以同情，更是百般包庇，甚至公然同警方和中央對着幹。現在連代表司法最高殿堂的法院也遭縱火，證明暴徒不知感恩，不是自作孽是甚麼？

相信不用多久，暴徒就會「進化」至以暴力手段向司法施壓，只要判刑不合心意便打砸搶燒。這是縱容暴力和違法的必然結果，也是「違法達義」荼毒社會的必然產物。甚至乎，今日支持和煽動暴徒的一干反對派政客，終有一日也會被暴徒視為「不代表我」，當暴徒嫌棄他們的手段不夠激進，達不到他們要求，政客隨時也會成為暴力的受害者，勿謂言之不預也。

一葉知秋，早前網上流傳一段視頻，港大法律學院教授陳文敏等人被黑衣學生包圍復遭粗言辱罵，學生叫囂不再相信法治，揚言除了暴力甚麼都做不了，陳文敏只能搖頭嘆息。這就是司法沒有以身作則、沒有維護法治，反而任由暴力坐大、縱容法治被毀的冰山一角。學生沒有對師長飽以老拳已算畀面，但距離拳頭相向也不會很遠。大家不妨等着瞧，看看再三個月後香港將失控到甚麼程度，又有多少剃人頭者終被人剃。