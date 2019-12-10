反修例風波已延續半年，超出了大部分人預計，原因無他，反對派有恃無恐，覺得京港政府拿他們沒法。有傳壹傳媒黎智英是運動的幕後黑手，他的話該頗能反映示威者如何盤算。老黎近日在報章撰文、接受網上媒體訪問，都是同一調調兒，說北京礙於國際形象，不會出動解放軍平亂，講得信心滿滿，像是得到丹書鐵券般。

美國總統特朗普曾稱許中國國家主席習近平是世界級打牌高手，既是如此，在香港問題上，北京又豈能給人看通牌路，任人為所欲為？為政之道重法、重術、重勢，虛實間不能隨便讓人窺破，人家吃定你不會另派武裝力量平暴，你又真的不敢這樣做，然則，今日的中港河山，試問是誰家天下？

按常理，筆者也覺得北京會遣派解放軍出營平亂的機會不是很大，但打牌高手就是要不按牌理出牌，否則豈非處處受制於人？就算不出動解放軍，難道就不能派武警增援香港嗎？此地號稱三萬人的警隊，真正能夠站在前線平暴的就只得數千人，防暴警苦戰數月，早已兵疲將乏，但示威者仍然不依不饒，有的甚至打算動用真槍實彈與警方血戰，京港政府真要繼續任由暴民放肆嗎？

退一步說，就算中央的底牌確實是不想武裝介入，但這底牌也不能讓人知曉，表面上反倒要做出隨時打算出兵的樣子。美國總統特朗普壓根兒就不想跟中國長打貿易戰，但他就是不讓你看通底蘊，偏是做出一副不惜跟你纏鬥下去的樣子，故美方一直能處於優勢。

京港政府不能再聽任暴徒肆虐了，正如本欄早前建議，最低限度要由具社會影響力人士公開請求中央派武裝力量來港協助。這股聲勢要夠大，更要鼓勵愛國愛港市民簽名支持，北京也得做出個大兵壓境姿態作配合。槍桿子裏出政權，槍桿子也是用來保政權的。