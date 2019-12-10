一場黑暴竟有逾千名青少年被捕，當中更有不少中學生，引起公眾關注，究竟香港社會出咗乜嘢問題？立法會教育事務委員會日前通過議員提出嘅無約束力議案，要求教育局嚴肅追究發放煽動仇恨言論或慫恿學生參與非法集會嘅教師，同時呼籲學生不要發放任何暴力或仇恨言論。

事實上，今年九月開學，不少中學的開學禮都見到學生冇規冇矩，不唱國歌，當校長老師冇到，而校方竟然放任自流，當冇事發生！中學生高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」也時有所聞，甚至在校園午飯時間玩築人鏈，學校亦沒有阻止。中學校園竟變得如此政治化，不是很有問題嗎？為何不見教育局正視？難道大學「學術自主」，中學就「學習自主」？

正如有論者感慨，今之教師，已經不再「傳道授業解惑」，師既不傳做人之道，沒有了道德底線，授業只是知識教育，解惑是職業技術之惑，即使有職業道德水準，也欠缺了人格尊嚴和道德精神，又如何可親可尊。的確如此，香港整個教育病得很嚴重，試問由中學到大學，學生可以如此放肆、毫無紀律、完全不必尊重師長嗎？全世界有這樣的「教育」嗎？不先「管」又如何「教」？又如何可以令學生有紀律？

還是已故新加坡總理李光耀好嘢，有學者指他是世上少有的政治家，把民主與紀律的關係看得那麼密切。為了建立新加坡人的紀律工作，李光耀竭盡所能先從青少年身上建立紀律的行為，小學每天早上上課例要學生參與升旗禮唱國歌，沒有紀律的學生要受到懲罰，甚至通知其家長；青少年犯罪執行鞭刑！在李光耀的領導下，新加坡秩序井然，經濟、教育卓然有成，而他強調的紀律先行，影響至今！

反觀香港，回歸以來教育大倒退，每年花近千億元在「教育」上，結果教出滿街暴徒，不是很諷刺嗎？