中國與俄羅斯月初聯手啟動兩國東線天然氣管道供氣，該天然氣管道起自俄羅斯西伯利亞東部，由布拉戈維申斯克進入中國黑龍江省黑河，俄羅斯境內管道全長約三千公里，中國境內段新建管道三千三百多公里，已建管道一千七百多公里。國家主席習近平強調這是中俄能源合作的新標誌，也是雙方深度融通、合作共贏的典範，期望雙方促進管道沿線地區經濟社會可持續發展。俄羅斯總統普京亦表明，中俄東線天然氣管道供氣將使兩國戰略協作達到新的高度，雙方在中俄建交七十周年，一致決定繼續將發展中俄關係作為各自外交優先方向，堅定不移加強兩國戰略協作和各領域合作。

美國這幾十年來的霸權主義在前蘇聯解體後變得有恃無恐，不斷「收𡃁」，將部分前蘇聯衞星的東歐共產國家收歸旗下當盟友，外交影響力有增無減，東至遠東，南及南亞、中東，西達非洲，北涉東歐多國，但仍對俄羅斯有顧忌。普京對美態度強硬，過去奧巴馬掌政，至現時狂妄自大的特朗普年代，也不敢動俄羅斯一根毛髮。

中國這段時間的經濟外貿及內部市場發展，又引起美國關注其大哥地位受威脅，不停在經濟外交事務找北京麻煩，目的絕非為了公平貿易，更以自己標準打壓別國人權狀況，抓緊機會「不能令你冒出頭來」。

美國的仇俄敵中終於創出新的抗美組合，俄羅斯以中國為鄰，雙方沒有政治外交軍事對立的必要，亦不是競爭對手，能夠相睦為鄰發展友好關係。近年美國在國際問題上打壓俄羅斯時，北京為俄國打氣；北京遭美打壓時，普京亦批評美國做法不公，構建了新的屏障抗美，更能扶助一些遭美國及其盟友壓迫得透不過氣的國家。

今次中俄共建天然氣管道供氣，再一次加強兩國在能源方面的合作，更加體現兩國在經貿外交軍事以外另一個突破，大美國主義又再頭痛了。