美國國會日前通過《香港人權與民主法案》並獲總統簽署生效，賦權予美國行政機關制裁涉及所謂侵犯中國香港人權人士，並每年審視是否繼續保持「美方所承認」的香港獨立關稅地位。事實上，此等法案是赤裸裸地干預中國內政及香港特區的內部事務。美國作為外國，充當所謂的「國際警察」，藉其偽民主及偽自由，勞師動眾立法「關心」香港的狀況，實在是赤裸裸的向國際顯露其國際霸權及唯我獨尊的野心。

香港回歸以來，國家憲法及香港《基本法》賦予市民各種權利及自由，然而此等權利及自由不容牴觸國家主權、安全及一國兩制。近半年來香港經歷連串極端暴力違法行為，港獨勢力猖獗，但香港言論表達自由並無因此受到限制；相反，網絡上充斥煽動各種暴力違法及港獨言行，警隊嚴正執法被扭曲成打壓「暴徒英雄」。

香港警隊針對暴徒不斷升級極端暴力違法行為所採取的措施，與國際上其他國家及地區相比，屬非常克制的執法。當新聞鏡頭出現黑衣人被警方以武力制服時，大家亦需想想警方是在抵禦致命武器的攻擊。試想想，有哪個國家或地區的政府，是容許違法暴徒任意在城市縱火及四處破壞，還以暴力襲擊或傷害執法人員？即使是美國，也容不下群眾挑戰其政府的權威。

美國通過《香港人權與民主法案》，美其名是保護香港的人權，實質是助紂為虐，縱容暴徒在香港有恃無恐地破壞。大部分守法的市民真的受夠了，也真的不想看到暴徒再在街頭作各種違法暴力行為。如果暴力就是美國口中的民主和自由的話，我們真的不需要如此的東西。香港普通市民只是想有安樂茶飯，一切如舊繼續繁榮穩定。美方一廂情願的偽民主和偽自由，並不是多數市民樂見的事情。

事實上，中國與美國正於貿易戰的談判桌上爭持不下，干預中方的內部事務就成為最低成本的談判籌碼。多年以來，美國一直強調「重返亞太」，離間亞洲各個地區與中國之間的關係，目的就是要圍堵中國對外的出路。今天，美方多次鼓動香港的示威浪潮，亦曾形容暴力違法行為是「最美的風景線」。我們不要當別人的棋子，必須向外界發出一致信號，香港的人權及自由從來沒有受到損害；反之，別有用心的人及外部勢力不斷挑戰我們的國家安全、一國兩制及香港法治。

最可恨的是，香港有一批政客及港獨分子，多次與美方接洽並「唱衰香港」，及以維護別國利益為己任。歷史告訴我們，一定要站在正義的一方，否則十年、百年之後，我們的子孫再看今天的歷史，必然撻伐今天此等烏合之眾的所作所為。

必須重申，中國香港獨立關稅區不是美國的施捨，而是祖國賦予香港一國兩制的制度，亦是香港多年來一直行之有效的經濟模式。美國政客如此多管閒事，倒不如先把自己的內政管好，不要忘記美國各個城市中的貧民窟，也不要忽略殺人無數的槍擊問題。其身不正，何以正人。美國的《香港人權與民主法案》簡直就是荒唐胡鬧，香港理智的群眾，絕不會成為你們的棋子。