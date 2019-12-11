正論：兩電逆市掀加風　紓困措施一場空

二○一九年將盡，暴亂似無絕期，百業寒冬，七千多店舖排隊等結業，人人寧留腰間錢傍身，商戶無不減價促銷求存，在這個特區史上最差的市道，大概只有做獨市生意的公用事業敢加價，中電和港燈昨日在立法會公布明年電費檢討，中電加幅為百分之二點五，而港燈實際調價幅度更高於通脹，約為百分之五點二。

兩電明知逆市加費犯眾怒，做好做歹同時推出紓緩措施，例如港燈七萬個低用量非住宅客戶，明年初六個月豁免加價，工商業客戶更換或增置節能設備可獲一半資助。而中電則會補貼中小企明年首六個月的淨電價調整幅度，亦會撥出二千萬元推出「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃，資助長者及基層外出用膳四個月。各界反應都甚不滿，認為小恩小惠倒不如凍費來得實際，更有指趁火打劫，罔顧社會水深火熱，兩電的企業形象頓時大打折扣。

心水清的朋友亦會發現這又是一場「左手交右手的好戲」，兩電是編劇，政府是導演。去年七月行政會議批准中華電力及香港電燈的新發展計劃，兩電當時公布新電費安排，環境局當時預測未來五年經回扣後的平均淨電費加幅勢遠超通脹，故此動用八十七億公帑向住宅用戶提供五年三千元的補貼，實則每月補貼額五十元。對於用戶來說，五十元這個金額不但是「小恩小惠」，而且政府變相用公帑補貼兩電，而非市民直接得益，對於劏房戶等基層毫無幫助，長遠來說加價更是百上加斤。

當時有議員轟官商聯手「撳住立法會嚟搶！」想不到事隔一年，特區境況一落千丈，同樣的把戲又一次出現。今年八月因應經濟低谷推出紓困措施，每月一百六十元補貼每戶電費，但大部分用戶的補貼額恐怕會被來年電費加幅抵銷，落入兩大企業口袋，小市民最終又「得個吉」，難怪頭三輪紓困措施號稱動用二百多億元，大部分香港人卻不覺得有所得益。

可憐納稅人的金錢，被政府用還富於民的名義，莫名其妙地轉入巨企戶口。外界批評當局監管不力，但是政府是有心無力，還是掛羊頭賣狗肉，自己心知肚明。港鐵可加可減機制有名無實，變成只加不減，口口聲聲作為上市公司需要保障股東利益，但眾所周知港鐵大股東便是香港政府，兩者之間的營運協議卻沒有賦予政府阻止加價的權力，這不僅是監管不力，亦是背棄了對市民的責任。環境局局長黃錦星面對質問，聲稱當前社會狀況複雜，因此已要求兩電提出支援業界及中小企措施，並說基本上可大幅紓緩經濟下行的風險，政府亦已加碼協助中小企。言下之意，仁至義盡了。

政府對民生收費加價從來都採取放任態度，基本上是黃大仙「有求必應」，兩電逆市加費帶來極差訊息，其他公用事業恐怕有樣學樣，連鎖反應掀起加風，煤氣及水費是較為令人關注，前者今年已加價，後者收費多年未調整，已經有加價壓力，還有公共交通車費一直被指高昂，但新巴及城巴今年獲准加幅都高於通脹，一項又一項排着隊調整收費，政府來者不拒，市民又沒有議價能力，任由宰割，徒嘆奈何。

作為香港人面對社會陷入暴亂感到悲哀，但對於政府的所作所為卻是絕望。商戶因為政見不同而被暴徒刑毀「裝修」，政府除了不斷譴責之外，有任何實則援手嗎？有拉過「裝修者」嗎？每日都上演的罪案，有食肆被迫「由藍變黃」，亦有壯士斷臂止蝕離場。面臨失去畢生心血打造的生意，竟然一百幾十元電費補貼也只是數字上「曾經擁有」，簡直連施捨也不如。

各行各業成本高昂，燈油火蠟樣樣都是錢，再這樣下去便是油盡燈枯，永不翻身。做生意的在等死，市民也是奄奄一息，社會撕裂增加精神壓力，失業潮無差別對準任何人，尤其是供樓供書教學的家庭更感財政壓力，若果連開電視開冷氣放鬆也要頭痛着計算電費支出，拉得太緊的弓弦最終都會斷開。

「且夫天地為爐兮，造化為工；陰陽為炭兮，萬物為銅。」漢代文人賈誼說人與萬物在世上，就如放在洪爐熬煉那麼苦惱。香港人的處境恐怕更甚於洪爐，暴潮半年未退，市民已像熱鍋中的螞蟻，那堪廢官敗政與加價潮火上加油，種種苦難共冶一爐，有能力的盡快移民遠離這煉獄，剩下來的與暴徒玉石俱焚，化作飛灰，只恨生為港人。