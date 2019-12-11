世界視線：昂山赴海牙抗辯　政治帳算得精細

緬甸政府被指對羅興亞少數民族進行種族滅絕，遭西非國家岡比亞聯同伊斯蘭合作組織，在聯合國海牙國際法庭提告。令外界頗出意料的是，一度被視為民主象徵人物的緬甸國務資政昂山淑姬，親自率領代表團出席聆訊，成為首位親自到海牙國際法庭的國家領袖。

有分析人士形容昂山親自率團屬史無前例但不智，原因是她毫無法律背景，而一般來說，任何國家都不會派政治人物率領法律團隊。問題是，昂山決定親自代表國家抗辯，算的並非法律帳，而是政治帳。首先，海牙國際法庭向來被視為無牙老虎，尤其對大國的胡作非為，更是無能為力。最經典的例子是美國前國家安全顧問博爾頓曾揚言，如果國際法庭調查美國人在阿富汗戰爭中犯下的罪行，美國將對相關法官及檢察官實施制裁，完全視國際法庭如無物。

而即使國際法庭拿緬甸這樣的弱小國家開涮，也不代表昂山要付出甚麼代價。國際法庭於○五年以戰爭和反人道罪起訴蘇丹前總統巴希爾，當時巴希爾正在南非出席非盟會議，南非作為成員國，竟無視國際法庭的拘捕要求，逕自將巴希爾放行回國，國際法庭亦只能口頭譴責幾句了事。

可以說，昂山在國際法庭上為緬甸政府抗辯，「聽眾」絕非國際社會，而是國內的軍方將領及普通民眾。緬甸軍方對昂山身先士卒「出苦差」反應相當正面，發言人受訪時表示，軍方會全力配合政府在國際法庭的行動，同時認為這次緬甸被告上法庭，令該國有機會在國際舞台上對事件公開解釋，是「因禍得福」。與此同時，緬甸民眾對羅興亞人的認知亦跟國際社會大相逕庭，他們普遍視羅興亞人為十九世紀至二十世紀初英國殖民者帶進若開邦的孟加拉人後裔，並非「自己人」，因此昂山此番自願出庭，贏得不少民眾的掌聲。

無可否認，昂山的光環已因羅興亞人事件而所剩無幾，但對於政客來說，光環不能當飯吃，昂山要在緬甸做實事，就必須取得軍方的配合，這方面，在旁看熱鬧的觀察家們幫不了半點忙。