功夫茶：新滅鼠器無收穫　廢官出招得啖笑

老鼠一隻也嫌多！功夫茶剛感嘆完，嗰頭食環署啲廢柴高官立刻有feedback喎！話去年引入嘅新式氣壓滅鼠器，喺三個街市進行咗六個月測試，至今仍「一隻老鼠都捉唔到」！食環署引入十五部、每部二千多個大洋嘅氣壓滅鼠器，老鼠毛都揩唔到條，真羞家！廢官頭岳岳，四圍踱，最終面懵懵宣布：氣壓滅鼠器已淪為廢物！

各位街坊，「老鼠一隻也嫌多」，竟然變成「一隻老鼠都捉唔到」，悲催之中，令人深感香港鼠患嚴重，根本就係人禍！阿哥，內地鼠疫蔓延，香港鼠年凶險，不正是和尚頭上的蝨子──明擺着嗎？事實是本港十八區，幾乎區區都淪為「老鼠樂園」。

嗱！本港自去年九月首現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎病例後，至今已錄得八宗個案，今年就佔咗六宗，其中一人死亡。香港「優勢」已隨風而去，衰嘢就醜出國際。呢，全球得九宗大鼠戊肝，香港獨佔其八，問你點頂？嗱！感染個案患者居住地點不一，包括黃大仙、屯門、九龍城及南區等，感染源頭未明，而個案發生來自多區，可見鼠患之嚴重！食環署滅鼠無能，搞完一場大龍鳳，落得裝假狗，瘀到嘔，半年捉唔到一隻老鼠，又走回頭路，用番傳統老鼠籠捕鼠，你話廢官捉鼠，係唔係得啖笑吖？

鄧小平佢老人家就話「不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓」，呢句係至理名言，食環署啲廢官，周身郁，扮忙碌，可惜一隻老鼠都捉唔到，你話佢哋點會係好官？嗱！一班廢柴，好學唔學，學媚洋崇外，氣壓滅鼠器唔掂，又打洋和尚主意。這話怎說，廢官又話上月邀請咗英國一位生態專家來港實地考察鼠患問題，佢走訪咗街市、後巷、公共屋邨，建議可加強熱能或夜視探測攝錄機嘅監察鼠患工作。

哈！廢官做咗無數次笨賊喇！今次依然受，話食環署明年年初喺九龍城區不同後巷，進行三個月嘅熱能探測攝錄機實地測試，希望有關監察可以成為鼠患指數嘅參考。功夫茶都真係𢱑晒頭，喂！家陣叫你滅鼠啊！你監察啲老鼠喺老鼠洞嬉春跳舞交配生一大窩老鼠仔有卵用咩？

唉！之前冇靈魂政府沾沾自喜，話喺今年五月啟動全城清潔運動，就捉到成兩萬隻老鼠！功夫茶有合理懷疑，啲老鼠未必係佢哋捉，大有可能因為各種污染而走投無路！嗱！早前中大爆發警民衝突，據講大學校園發現唔少死雀，或與防暴警放大量催淚彈有關。家陣鼠畏淚煙自然就擒！就算唔見鼠迹，睇怕深藏不露避催淚煙！一陣老鼠尾生出無名毒瘡點算喎！一句到尾，廢官滅鼠無能，大家惟有多注意衞生及防範！天佑香港！