神州觀察：輸送幼女供淫樂　多少禽獸竊廟堂

廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。「淫獸」也是禽獸的一種，只因披上了官服，一時間難以分辨而已。

河北省遷安市警方早前抓獲一個長期撞車「碰瓷」的惡勢力犯罪團夥，在審訊期間，該團夥竟然主動供出更嚴重的罪行，除了涉強姦及輪姦多名未成年少女之外，還強迫她們賣淫賺錢，通過中介將受害女孩輸送給當地官員、人大代表或富商淫樂。誰知遷安市公安局黨委副書記康永坐不住了，連忙給負責辦案人員塞錢，希望他們別再深挖下去，因為自己就是涉案「淫獸」之一。

從法院的終審判決可知，康永在過去數年間曾與六名未滿十四歲的幼女八次發生性關係，每次皆會支付對方一千至三千元的嫖資，並曾開價萬元讓人為其「買處」，身為公安執法人員竟也能墮落至此，實在令人不齒。然而，像這樣的衣冠禽獸又何止一人？遷安市一名人大代表也被犯罪團夥咬了出來，更有媒體認為這只是案件的冰山一角，指當地早前有數十名公職人員及富商曾被警方帶走調查，問題的嚴重性可見一斑。

眾所周知，內地官場淫風盛行，落台貪官幾乎都涉偷情淫亂罪行，當局對此亦已不再避忌。而權貴們對於未成年少女乃至幼女的淫行，實屬世所不容，饒是如此，相關醜聞仍不時爆出，像當年貴州習水的「嫖宿幼女案」就曾轟動一時，受害的未成年少女多達十一人，當中更有三人未滿十四歲；而參與嫖宿的更有多名政府官員及人大代表、教師、出租車司機等，並悉數通過中間人完成罪惡交易。

權貴們利用手中資源為犯罪團夥提供庇護，除了藉機撈取錢財，還可通過對方滿足特殊淫慾，堪稱泯滅人性。而隨着早前上海某地產富商涉猥褻九歲女童案的曝光，關於內地社會存在有組織輸送幼女供權貴富商淫樂的病態利益鏈之說，亦再度甚囂塵上，就連央視官媒亦曾再三發聲質問，涉案的是否只有一人？受害女童又有多少？以至其打着慈善旗號幫助貧困地區小朋友的某些活動，亦被懷疑有邪惡用心。

這樣的例子不是沒有過，像當年臭名昭著的「百色助學網」便是如此。而像河南那位頻繁參與慈善公益活動、身披諸多光環的知名企業家、人大代表趙志勇，更因纍纍獸行已遭當局處決，然而醜聞爆出之前，又有幾人能看得清？

更叫人無奈的是，出於各種利益需要，當局對此類案件總是極力袒護。湖南衡陽一名未滿十二歲女童早前在KTV遭多人性侵，當中因涉及兩名公職人員，當地警方遲遲不願查案，還反覆質問受害女童到底有沒有十二歲，手段太過赤裸裸。