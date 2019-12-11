產評：內地通脹顯矛盾　貿戰再拖無益處

內地公布上月消費及生產物價指數，兩者走勢繼續背馳，前者按年升4.5%，創近八年最高，後者則按年跌1.4%，為連降五個月。數據反映消費者需要捱貴肉，而製造業則經營艱難，貨品出廠價格持續不振，盈利受壓倒過來又會礙及打工仔薪金，影響消費意欲，形勢相當嚴峻。短期而言，應對方法是令肉價回落，給予減息空間，背後核心就是貿戰須停火！

若細緻地看，上月內地消費物價指數升幅超預期，主因是整體畜肉類價格大幅推高通脹約3.27個百分點。若剔除食品和能源價格，核心通脹其實僅1.4%，反映內地整體消費需求疲弱，只是民眾無奈地要增加食物開支。為針對情況，內地近期已放寬全球多個地區的肉類進口限制，又免去了美國豬肉及飼料大豆的額外關稅，用意顯而易見，亦是當務之急。

不過，由於農曆新年始於明年一月底，物價無可避免會再被搶高，預示通脹最快也要明年二月才有回落空間。這樣看來，央行短期減息救市機會不大，凸顯出矛盾所在，就是由「生物」衍生出來的通脹，遇上由「死物」引發的通縮，怎樣有序地妥善化解，關乎來年經濟增長前景！

一般來說，農曆新年過後是製造業傳統淡季，亦是廠家選擇關門大吉的高峰期，資金周轉迎來重大考驗。然而，受制於消費物價指數遠超過官方定下的3%警戒線，若目前貿貿然減息，勢必刺激通脹升得更急，引發市場對滯脹的憂慮，尤其涉及食物這類必需品，如果民眾因而減少其他消費，只會形成經濟惡性循環，風險實在太大。不過，若不盡快減息紓緩企業債務周轉壓力，工廠一旦出現倒閉潮，又會引發社會失業等生計問題。

更重要的是，上述矛盾的嚴重程度已迫在眉睫，絕非誇誇其談，觀乎內地近期披露的其他數據，在在反映問題激化。消費方面，作為「龍頭」的汽車銷售上月續挫，幾乎肯定今年「埋單」連跌兩年，即民眾對非必需品的需求持續減少；生產方面，上月以美元計的出口意外下跌，顯示連歐洲及日本等貿易夥伴需求也弱。

要處理矛盾，關鍵在於提振「信心」！除了加大進口肉類緩和價格外，更要爭取本周或最遲農曆新年前，與美國達成首階段貿易協議，以期安撫民眾及市場信心，再配合央行於農曆新年前後放水，廠家才肯多捱一段苦日子。一言以蔽之，今次中美貿易談判的結果絕對至關重要，一旦再「反枱」，幾可肯定「冷戰」難免。