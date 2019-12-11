朋友說：「動亂繼續下去，香港怎麼辦？」朋友是退休多年的投資家，生活早已無憂，當可逍遙晚年。可是，作為香港戰後嬰兒潮的一代，香港的繁榮發達，都有他的汗血功勞，對香港的關心是血肉相連的關係。看着香港現時的境況，憂心忡忡。

動亂持續，香港怎辦？這其實是任何一個關心香港的人必然的問題。香港並無石油礦產資源，靠的是人為努力創造出來一片天地。人可以將之創造，也可將之毀滅，成敗端在香港人的一念之間。一念為惡，抑一念為善？但一念做錯，卻不可能瞬息改變。

一念為惡造成的破壞，不僅只是破壞香港的所謂「死物」，更加破壞香港多年努力才建立起來的國際形象、國際聲譽。香港的法制法治、治安秩序、社會公德禮貌等等，都是多年營造出來，一旦打破，國際不相信香港的話，香港國際城市的各種功能、收益均會受毀。

香港本是一盤散沙，一直以來是移民社會，也是外出移民的踏腳點，說甚麼香港認同？太平盛世之時已熱衷於移民，動亂禍起則拋棄香港移民外逃的更多，為的不少也是要英美接受移民，英美不成，移民台灣也是次選。無論示威暴動、不示威不暴動的，有多少會堅守香港，與香港共成敗生死呢？獅子山精神只是貧窮時的人性，富貴後便是另一個嘴臉，還談獅子山精神只是用來欺騙，年輕的一代怎會相信呢？就算相信，他們會克勤克儉地像我們老一輩那樣努力嗎？

香港動亂持續，便不僅是社會撕裂，而是社會崩析瓦解。有錢的跑，只留下沒錢而又年老無依的吃苦。我們的社會精英、高官、教會中人，會留下與窮人同甘共苦嗎？動亂持續，不少城市或國家都會從繁榮步向衰落，國際上充滿這些例子，也多有從原來富裕國家逃出的難民。香港難道看不見嗎？

破壞容易，建設不易，特別是像香港這樣沒有資源的小地方。

示威暴動者以為他們是為香港明天而奮鬥，但當中有多少人是願意與香港同生共死呢？他們的示威暴動真的是為了下一代嗎？但為甚麼要把現時的東西破壞，不好好建設留給下一代？

民主、自由、人權、公義都是值得推崇的價值，但不能口中說，手卻打砸燒，排斥異己，壓制別人的自由，更把自己蛻變為極端主義分子，推行黑色恐怖。

對朋友我只能回應說：香港是自作孽，不可救。要救，便要鎮壓動亂。港人無知，美國作亂，最後還要靠內地，內地不救，香港便沒救了！