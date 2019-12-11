在特朗普政府打壓華為最瘋狂的時候，總部位於美國的「電機電子工程師學會」發出電郵聲稱，因華為被美國政府列入「管制實體名單」，該會將無法邀請華為公司的僱員擔任旗下學術期刊的審稿人或編輯，否則「可能產生嚴重的法律影響」。

特朗普政府打壓華為是政治，該學會邀請華為員工擔任學術期刊審稿人或編輯的工作是學術。然而，特朗普的「政治」在這一刻赤裸裸的介入了學術、介入了科學研究，還以「法律」為藉口。為了維護學術自由，北京大學信息科學技術學院張海霞教授當天下午發表公開信，抗議政治介入學術，決定退出該學會兩個期刊編委會工作。她表示，該學會的做法「背離了一個學術組織的基本準則，挑戰了全世界所有科研人的底線」。

與此同時，包括中國電子學會在內的中國十個學會共同發表聲明，表示對該學會「對學術交流政治化的逆流堅決反對」。很快，張海霞教授收到該學會主席的電郵，告知「我們已經修改了指導方針，取消對這些公司（指華為）的僱員作為編輯或同行評審人員參加學會出版過程的任何限制」。

「五天之內反轉，簡直是不可思議的荒謬。」張海霞說，根據其判斷，這件事應該與該學會的科學家無關，主要是行政管理人員所為，他們太急於追隨美國政府，這麼重大的事情根本沒有徵求科學家們的意見。張海霞在給該學會主席的回信中說，「這是一個全世界學術共同體應該感到自豪的時刻，因為我們通過鬥爭捍衞了學術的獨立和自由。」

張海霞在美國生活了二十多年，○六年六月一天她給女兒過生日，突然接到電話，一位醫生朋友因一句玩笑話被警察帶走，家人請她去保釋，朋友被關兩天，兩天沒吃東西。張說，這件事對她刺激很大，她一直覺得這位在美國著名醫院當醫生的朋友很成功，自己也很成功，「可就在那一天，我突然明白了，自己應該幹甚麼，應該為誰幹」。十四天後，她帶家人回到中國，遂有今天反擊老美、捍衞學術自由這一幕，好樣的！