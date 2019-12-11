覆巢之下，豈有完卵。香港司法一向被視為反對派保護傘，以致頻頻出現「警察拉人、司法放人」鬧劇。尤其在這場黑色暴亂中，司法機構處理相關案件拖拖拉拉，更是備受質疑。然而諷刺的是，司法機構自以為寬宏大量，對暴徒網開一面，詎料換來的卻是高等法院及終審法院被縱火焚燒，真可謂自作自受。

從打砸立法會，到圍堵政府總部及警察總部，再到火燒高院及終院，黑衣暴徒愈來愈瘋狂，行政、立法、司法三權皆自身難保，港府還能維持有效管治嗎？對此，司法機構無疑應負起主要責任。這半年來警方已拘捕約六千人，只有不足一千人被落案檢控，絕大部分以低保候審，不知還要拖到何時，部分涉及暴動罪的被告更獲准離港，至今沒有一宗依法重判的案例，司法機構仁慈得令人難以置信。結果呢？暴徒並不領情，而且變本加厲，連法院也不放過，他們目的很明顯，無非想恐嚇司法影響判決，如果司法機構竟屈服於暴力之下，才是最可怕的事。

這次法律界的反應倒是相當迅速，連被指對暴力保持沉默的大律師公會也發表聲明，指國際人權日發生破壞法院的行為最諷刺，參與破壞行為的人並非真誠示威者，而是罪犯，必須被繩之以法。沒錯，火燒法院當然是犯罪行為，參與者當然必須被繩之以法，但其他暴力行為同樣是犯罪，例如堵路毀鐵、打砸店舖、暴力私了等等，比火燒法院的行為更恐怖，為何許多法律界人士保持「可恥的沉默」？

沉默即是幫兇，法律界人士拒絕與暴力割席，無異於助紂為虐，有人公然鼓吹「暴力有時候或是解決問題的辦法」，更是知法犯法。這班藍血大狀平時總是以法律權威自居，開口法治精神，閉口司法獨立，可惜往往言行不一，將政治凌駕法治，只有發生火燒法院這種事，他們才會出聲譴責，不是為了維護法治，而是為了維護本身利益。