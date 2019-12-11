新一期居屋又揀樓，新聞焦點集中在何文田樓王，覺得以四、五百萬元在這天價樓市當中可以住進傳統豪宅區，非常超值。記者追訪買家，有不少都是家長為即將畢業或在讀大學的下一代置業，首期是由父母代付，至於將來供樓，有年輕人說自己會負責，但人浮於事，暴潮引發結業潮，各行各業蕭條，預計失業率將大升，畢業變失業，房子找誰去供款呢？到時又是要家長找數吧！

這一代的年輕人，憎人富貴厭人貧，妒忌人家富二代含着金鎖匙，揶揄「成功需父幹」，但到自己想結婚，女方要你買樓才肯嫁的時候，根本沒有能力付首期，還不是「買樓需父幹」？五十步笑一百步！

父母愛錫子女，天下人同此心，但過分溺愛，愛他變成害他。有些年輕暴徒好好地有大學不讀，上街掟汽油彈，父母竟繼續支持，變成有恃無恐，若斷絕他們經濟資助，出街坐車食飯都要錢，搞革命搞到要攤大手板啃老，未能盡孝道已是不孝，還要爹娘憂心，枉為人子了。

短短六個月，香港大學生由天之驕子淪為暴力象徵，有機構揚言不會聘請本地大學畢業生。其實他們能否畢業亦是一個大問題，因為校園受到佔領破壞，多間大專院校要提前結束學期，復課時究竟有多少人出席，會採取甚麼形式上課，亦是一個大難題。牽一髮動全身，相信有大批學生未能如期畢業。暴潮至今拘捕逾六千人，逾四成是學生，倘若暴動罪成，恐怕監禁六至七年少不免，出獄後如何在社會立足呢？這一代年輕人有些買樓要父母負擔，另外一批走上歪路糟蹋前途，破壞社會，將來不是拿綜援便是啃老族。「故今日之責任，不在他人，而全在我少年。少年智則國智，少年富則國富，少年強則國強……」梁啟超泉下有知，應該慶幸，中國的前途不在香港廢青，還有內地無數的年輕人可倚靠。