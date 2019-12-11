民陣周日的遊行又演變成四處縱火，終院和高院首度遭殃。然而這一燒非同小可，不僅律政司嚴詞譴責，最精彩的是大律師公會慷慨激昂的聲明，除了「予以最嚴厲譴責」，還義正詞嚴地指出，「參與有關破壞行為的人並非真誠的示威者而是罪犯，必須被繩之於法，他們的行為沒有任何合理或可辯護的基礎，亦並非行使在法治之下的文明社會的任何權利。」

藍血貴族說得大義凜然，不禁令人擊節讚賞，但疑問來了，為何暴徒幾個月來打砸搶燒不斷升級，市民惶惶不可終日，從來不見大律師公會跳出來譴責？社會紛紛要求他們和暴力割席，為何他們充耳不聞？

難道火燒美心食肆、福建幫零食店、中資銀行和商店的暴徒，就是「真誠的示威者而不是罪犯」？難道對政見不合的市民「私了」打成血人，甚至用磚頭擲死人、淋油再火燒，這些暴徒就有「合理或可辯護的基礎」？就是「行使在法治之下的文明社會的權利」？否則，為何從不見大律師公會對上述暴行「予以最嚴厲譴責」，唯獨法院被燒他們才覺得不能容忍？以泛民的邏輯，法院也不過是死物而已，緊張甚麼！

這不僅是雙重標準，簡直是偽善，說是無恥也不誇張。這就難怪，大律師公會前副主席恥與為伍，急急割席。事實上，今日的香港暴力遍地開花，打人殺人已非新鮮事，之所以淪落至此，就是多得一班不問是非、只問立場的專業人士妖言惑眾、推波助瀾。他們煞有介事說，在國際人權日發生火燒法院十分諷刺，筆者倒覺得，滿口仁義道德的藍血貴族言行不一，才是對法治最大的諷刺。不是嗎？別忘了是誰說「暴力或能解決問題」，是誰說「某種私了行為可以是合理的」，他們大放厥詞的時候，從沒想過暴力易放難收的道理嗎？從沒想過「剃人頭者人亦剃其頭」的因果報應嗎？針拮到肉才予以最嚴厲譴責，不亦晚乎？