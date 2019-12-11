鄰家孩子常到我家作客，不時會向我介紹新款電子遊戲，近日其中一個孩子說，他在玩捉精靈遊戲。早前這個遊戲熱爆，街頭巷尾、男女老少都成了低頭族，捉精靈忘乎所以。但如今提起該遊戲的人已不多，鄰家孩子就算玩，也是另一版本，而且只是偶一為之，那熱潮早已淡化。

早年，香港人也愛「煲韓劇」，單是一套《來自星星的你》，有人接受訪問時，便說自己看了八十遍。但這兩年，韓劇熱明顯減退，很多香港人也可以舒一口氣，不必再過通宵追看的日子了。

香港人就是這樣一副德性，頭腦發熱，愛追趕潮流，但興致倏忽而來，倏忽而去，娛樂是這般模樣，正經事也是一般無異。二○○四年的印度洋海嘯，使南亞地區死傷枕藉，全球各地熱烈捐輸救援，以人均捐款額計算，香港位列世界第一。但是否代表港人的善心定然冠絕海內外？這可難說，捐款時確是一窩蜂，不甘落於人後，但捐款過後，不少人就將此事高高掛起，南亞災後幾年的情況如何，大部分港人根本不予聞問。

二○一四年，為肌肉萎縮症病人籌款的冰桶遊戲與爭取香港「真普選」的佔領行動，兩個熱潮大抵是同時掀起。其時，筆者在報章專欄中便估計，很多香港人並非真有甚麼善心或理想，只是在追逐潮流，興致進銳退速，不必較真。事實上，二○一四年之後的三、四年間，沒有多少港人會再關心肌肉萎縮症患者，對本地民主運動也是冷淡得可以，有重大議題要組織示威，想湊個一千人也是千難萬難。

佔領行動結束五年後的今天，香港人突然又好像對民主有熱切訴求，這不奇怪，就等於隔幾年後，韓劇可能又會再熱起來一樣。今趟反修例運動，不少人流行反警察，但我勸真心為港的人也不必太擔心，就讓人們的頭腦發熱一輪，過了自然就沒事。