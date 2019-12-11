有論者指出，香港回歸二十二年來有不少死症，當中包括教育的弊端，老朽深感認同，在此「販文認可區」亦多番提出何以校園變得如此政治化，竟然連一張安靜的書桌也放不下，究其因，還不是為官避事平生恥！

誠然，教育問題關乎百年大計，過去二十二年，教育局懈怠已經釀成大錯，去殖民化教育不能再拖。大家都見到，黑暴持續半年，警方拘捕數字迄今已突破六千人，當中近四成即約二千四百人是學生。日前，警方喺上水天平邨巡邏，拘捕了十二人，當中包括六名學生及一名教師，他們疑持有白電油、鐵通、玻璃樽及尖銳嘅自製路障。

警方表示，對於有師生涉參與違法行為感到震驚和擔憂。老朽未知教育局有冇感到震驚和擔憂？若然教育局局長楊潤雄再不作為，香港教育將會係咁先！難怪高官啲仔女一係出外留學，一係讀國際學校，認真「高瞻遠矚」！

至於特區政府敵我不分，「反中亂港有運行，愛國愛港要坐監」，如此本末倒置，逆天道而行，香港有乜可能會有運行？如果沒有一場深層的改革、重整和自強，香港局勢怎可能好轉？所謂「豫則立，不豫則廢」，再議而不決，香港只會繼續沉淪！

事實上，這不正是本報「正論」及「功夫茶」經常指出的嗎？香港積積埋埋咁多毒素，漢奸橫行，走狗亂吠，特區政府有真正的正視過嗎？本報一再力陳治亂世、止暴制亂必須用猛藥，冇靈魂政府有聽到嗎？老朽印象十分深刻，本報一再指出要大破大立，港府又好，中央也罷，必須果斷出手，予洋奴漢奸重重一擊，擒賊先擒王，打蛇打七寸，係必要之霹靂手段，一味和稀泥，船頭驚鬼船尾驚賊，只會積畏成廢，積廢成敗，「一國兩制」就咁敗喺林鄭及其廢柴班子手上！在這個百業蕭條、民生多艱的年代，思之令人倍感神傷！