特朗普帶領美國在世界各地挑起的軍事、外交、經濟事端，已令他一日有三十六個鐘頭也不夠用，國內黨爭亦令他頭痛不堪，堂堂一位世界政壇上舉足輕重的人物，要管的事實在太多，想不到連人生大事的上廁所及洗澡，他也要拿主意改動。在最近的白宮高層會議，特朗普批評新樓宇的節約用水標準令他不耐煩，洗手打開水龍頭流出的水很少，長開才能清洗得好，更搞笑地形容，節水標準要民眾使用馬桶後，沖廁十次甚而十五次，卻非一次沖好；提出要認真處理美國馬桶的沖水以及浴廁的水壓問題，指令部門放寬浴廁節約用水的規定。

這次大人物小生活趣味來自上世紀九十年代，老布殊總統簽署能源政策法案，需要使用低抽水量馬桶，到一九九二年更立法訂明，新廁所每次沖水最多只能用一點六加侖水，法例及後涵蓋至住宅及商業樓宇。

見微知著可以看到特朗普的消費行為，用水也要求順手順意，不計較費用或環保節約，更不要從他手上拿到任何投資在環境保護的一分一毫。在退出巴黎氣候協定的動作上，已顯示出特朗普政府單是享受經濟及能源成果，不會投資在環保轉型，退出協定就不需要負擔國際上環境改造的費用，國內更可以不按國際環保標準的繼續燃煤發電，總之是方便就手又負擔少。聯合國秘書長古特雷斯呼籲各國政府拿出足夠勇氣去應對當今的氣候變化，停止興建新的燃煤發電廠，但美國作為全球最大消費國家，卻為自己的方便繼續燃煤。

連馬桶沖水多少次、水龍頭洗手水是否足夠也要拿主意的特朗普，凸顯出個人英雄主義，每事也要過問，更體現他帶領美國繼續要做世界一哥，甚麼事都要管，拿出的主意就不能違逆，否則會以世界警察身份去鎮壓你，但美國應否承擔國際上的財政責任，就千萬不要跟他計較，他會選擇退出去逃避付費的責任。