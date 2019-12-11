持續六個多月的香港暴亂雖然令黑暴勢力借機上位，成為上月區議會選舉的暴發戶，奪去了大部分區議會議席和控制權，但是暴亂並沒有因為反對派陣營在區選大勝而偃旗息鼓，民陣發起的紀念國際人權日七十周年大遊行，於出發前煽風點火在各條戰線繼續開戰，要「光復」和「革命」。幸好，就在大遊行舉行當日清晨，警方O記採取情報主導搜捕行動，成功拘捕十一男女，搜獲百多發子彈、手槍、避彈衣、伸縮警棍、爆炸性物品和利刃等，及時制止一場敵對勢力陰謀翻版烏克蘭政變的「顏色革命」，由槍擊群眾並嫁禍警員的恐怖開槍殺人事件引發全港騷亂的危機。雖然這次恐怖流血襲擊僥倖得以避免，但香港仍然有如一個擺在烤爐上的火藥桶。

火藥桶內的三股敵對勢力，即傳統的反中亂港政治勢力、港獨分裂勢力、這次暴亂冒起的黑暴勢力，在取得區議會大部分議席和控制權後，四年二十億元公帑和大量資源更令他們如虎添翼，野心勃勃要一舉攻下明年九月的立法會選舉，進而奪取更多行政長官選舉委員會議席。周日的遊行已明確把這些政治奪權目標宣之於口，並披上了要為香港的人權民主奮鬥的漂亮外衣。

從新舊反中亂港集團定出的下一步目標，便可以解釋為甚麼區選大勝後「大三罷」行動還要不斷升級擴大，立法會內反對派議員為甚麼繼續無所不用其極地拉布，他們就是要將香港人和香港利益作人質要挾政府跪低讓步，停止平暴、打擊警察、釋放被捕暴徒、給予無罪特赦，從而達至他們更大的圖謀可以實現。

「五大訴求」其中一個最關鍵的要求是成立獨立調查委員會，歸根結柢是要發揮兩大作用，一是抹黑警察，針對執法警察，刑事追究警察，從而達到把維持香港治安、保護社會安寧的唯一武裝力量徹底摧毀，那麼反中亂港勢力便可為所欲為。另一方面，根據獨立調查委員會的法定條文規定，凡是被傳召作供的人士，其所作證供便不可以再構成刑事追究法律責任之用；那麼，此舉便可被廣泛濫用，成為在暴亂中觸犯刑法者的「護身符」或免罪「金剛罩」。對此，特區政府又豈可幻想用成立獨立檢討委員會便可以「和諧」反中亂港陣營？

民主黨涂謹申以最資深議員身份，在新一個立法會會期挾持主持內務委員會選舉主席的環節，又重施今年二月挾持修訂《逃犯條例》法案委員會選舉主席的故技，聯合立法會所有反對派議員合唱拉布歌，花了近二十小時，共開九次會議（即九個星期的時間），仍未使內會進入選舉主席的程序，再次讓市民大開眼界。

立法會到本屆任期結束只剩下約半年時間了，尚未選出內會主席，即內會不能舉行，直接導致政府提交三十二條法例一併都不能成立法案委員會審議，也即是說受影響不是某一項法例，而是所有立法會議員的立法工作全部停頓，民生受到極大的打擊和影響。政府必須當機立斷，把緊急影響民生和香港經濟、要盡快通過的法例直交大會審議，惟其如此，方能從被要挾中解套。