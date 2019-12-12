世界視線：脫歐魔咒賭國運　英倫大選決未來

當地時間周四舉行的英國大選，是英倫上下圍繞着數十年來脫歐、留歐之爭的一場政治總對決。無論哪一方勝出，都會令英國走上截然相反的道路。執政保守黨勝利，首相約翰遜將獲得強硬脫歐的綠燈，英國進一步向美國靠攏；但如工黨上台，則會立即推動二次脫歐公投，或令英國留在歐盟，進一步與歐陸整合。兩條路南轅北轍，不僅為英國，甚至為歐亞大陸，及大西洋兩岸帶來截然不同的戰略格局。

約翰遜成功連任的必然結局，是英國與歐盟正式分道揚鑣。為免淪為歐陸邊緣的孤島，英國只能加深與美國的特殊關係，聯手支援歐陸大大小小的右翼政黨，削弱歐盟內部團結，最終促成更多國家脫歐。英國於是成為美國削弱歐洲的代理人，從而面臨與歐陸各國關係的惡化。

在英國國內，唐寧街與歐盟的對立，將導致蘇格蘭、北愛、威爾斯的親歐盟政黨，發動一波又一波的獨立浪潮。在國外，歐盟將通過強化獨立的外交、軍事政策，以及更為融合的歐陸經濟圈，來回應英美的挑戰。法國等歐陸大國，同時會謀求與俄羅斯改善關係，以鞏固東線安全；同時與中國加強在金融、貿易等領域的合作，為歐盟經濟注入強心針。

相反，工黨贏了便會聯合自民黨、蘇格蘭民族黨等，推動在明年就脫歐問題舉行二次公投。贏得公投即可化解脫歐危機，英國民眾最終選擇與歐陸結合為大家庭。倫敦將繼續成為歐洲的金融中心，扮演中歐經貿的樞紐。英國加入歐盟的一體化進程，亦有助防止英倫三島的獨立浪潮轉為激進。不過，蘇格蘭民族黨等獨派政黨已經星火燎原，工黨執政亦無法迴避各地的獨立訴求。

今次大選另一個重要特徵，是無論保守黨還是工黨，都可能只是以微弱多數勝出。投票前三日的民調顯示，保守黨與工黨的民意支持率，分別為42%和36%，雙方只差六個百分點。這意謂着勝利者需要籌組聯合政府，來維持國會大多數。如果新政府在懸浮狀態下命薄如紙，另一場大選隨即又要來。「To be, or not to be」的脫歐魔咒，將繼續籠罩英國。