世界視線：脫歐魔咒賭國運　英倫大選決未來

當地時間周四舉行的英國大選,是英倫上下圍繞着數十年來脫歐、留歐之爭的一場政治總對決。無論哪一方勝出,都會令英國走上截然相反的道路。執政保守黨勝利,首相約翰遜將獲得強硬脫歐的綠燈,英國進一步向美國靠攏;但如工黨上台,則會立即推動二次脫歐公投,或令英國留在歐盟,進一步與歐陸整合。兩條路南轅北轍,不僅為英國,甚至為歐亞大陸,及大西洋兩岸帶來截然不同的戰略格局。

約翰遜成功連任的必然結局,是英國與歐盟正式分道揚鑣。為免淪為歐陸邊緣的孤島,英國只能加深與美國的特殊關係,聯手支援歐陸大大小小的右翼政黨,削弱歐盟內部團結,最終促成更多國家脫歐。英國於是成為美國削弱歐洲的代理人,從而面臨與歐陸各國關係的惡化。

在英國國內,唐寧街與歐盟的對立,將導致蘇格蘭、北愛、威爾斯的親歐盟政黨,發動一波又一波的獨立浪潮。在國外,歐盟將通過強化獨立的外交、軍事政策,以及更為融合的歐陸經濟圈,來回應英美的挑戰。法國等歐陸大國,同時會謀求與俄羅斯改善關係,以鞏固東線安全;同時與中國加強在金融、貿易等領域的合作,為歐盟經濟注入強心針。

相反,工黨贏了便會聯合自民黨、蘇格蘭民族黨等,推動在明年就脫歐問題舉行二次公投。贏得公投即可化解脫歐危機,英國民眾最終選擇與歐陸結合為大家庭。倫敦將繼續成為歐洲的金融中心,扮演中歐經貿的樞紐。英國加入歐盟的一體化進程,亦有助防止英倫三島的獨立浪潮轉為激進。不過,蘇格蘭民族黨等獨派政黨已經星火燎原,工黨執政亦無法迴避各地的獨立訴求。

今次大選另一個重要特徵,是無論保守黨還是工黨,都可能只是以微弱多數勝出。投票前三日的民調顯示,保守黨與工黨的民意支持率,分別為42%和36%,雙方只差六個百分點。這意謂着勝利者需要籌組聯合政府,來維持國會大多數。如果新政府在懸浮狀態下命薄如紙,另一場大選隨即又要來。「To be, or not to be」的脫歐魔咒,將繼續籠罩英國。