正論：南亞匪姦淫擄掠　廢港府害死市民

別問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴。假難民問題尾大不掉，已成危害本港治安一大毒瘤，也是本港沉重財政包袱。《東方日報》為民喉舌，多年前已敲響警鐘，力陳假難民之害，是全港第一家傳媒機構苦諫港府必須退出《禁止酷刑公約》，永絕後患。奈何言者諄諄，聽者藐藐，本報千講萬講依然無法令假仁假義的港府回頭是岸，昨日又有足浴店女按摩師淪為南亞淫狼俎上肉，慘遭強姦復打劫，身心皆受重創。

受害人固然是南亞淫狼直接加害的，但港府縱容假難民來港作亂，同樣是幫兇。案發於昨日凌晨三時許，一名南亞漢假扮顧客進入深水埗一唐樓足浴店，隨即獸性大發，手持玻璃樽指嚇女按摩師逼其就範，飽嘗獸慾後連一丁點現金都要掠去，簡直泯滅人性，喪盡天良。事實上，深水埗一直是南亞兵團肆虐的重災區，同區足浴店為求自保，大部分都拒絕做南亞人生意，可憐受害人因為整日「未發市」，又有年幼女兒等着照顧，惟有冒險接客，結果慘遭毒手。錢財還是身外物，但慘遭淫辱的痛苦記憶勢必伴隨一生，情何以堪？

這些年來，南亞兵團無惡不作，涉及的罪案五花八門，搶劫、毆鬥、販毒、綁架、勒索、縱火、刑毀、強姦、非禮甚至謀殺等等，哪裏有罪案，哪裏就有他們的身影。所謂盜亦有道，南亞兵團則毫無道德底線，愈基層愈弱勢他們愈要出手，報紙檔阿婆的棺材本固然不放過，連出賣勞力換取微薄酬勞的基層婦女也屢屢成為目標。前年巴裔漢在深水埗強姦女編劇，更是轟動一時。本報一直鍥而不捨追蹤報道假難民惡行，為的是敲醒港府麻木不仁的神經，冀港府放港人一條生路，無奈忠言逆耳，廢官根本聽不入耳。

可以看見，今年首十一個月，已有二百七十多名非華裔人士干犯刑事罪行被捕，當中絕大部分是持行街紙的南亞假難民；六月至今爆發反修例暴亂，大部分警力用於平暴，南亞兵團趁火打劫，「食大茶飯」更肆無忌憚，單是七月至十月的搶劫及爆竊案已較去年同期激增九成七及九成，相當一部分又是南亞兵團所為，上月有兌換店職員被南亞刀匪當街所傷並劫去千萬元現金，無法無天，已是明證。

治安毒瘤愈養愈大，對香港的危害深入各階層，不管是做生意的、打工的；男的、女的；老的、嫩的，沒有人是孤島，人人都有機會遭殃。唯一例外可能是出入都有人保駕護航的港府高官，針拮不到肉不知痛，他們根本不明白小市民惶惶不可終日之苦。然而高官也有家人子女，他們不妨捫心自問，若受害的女按摩師是其家人至親，他們也可無動於衷嗎？也可視若無睹嗎？還要每年浪費大量公帑養癰遺患嗎？

東郭先生與狼的故事，正在香港上演。不同的是，故事中的東郭先生吃一塹長一智，最終與獵人合作除掉惡狼，但港府至今冥頑不靈，中門大開。從來沒見過一個政府愚蠢至此、頑固至此，為了所謂人道精神，寧願犧牲七百萬市民利益，盲目遵循一條有百害而無一利的國際公約。別說本港治安每況愈下，單是今個年度用於供養假難民的開支預算已達十二點六億元之巨，開支年年上升，六年下來已用了近五十九億元。

當中的法援開支堪稱搬石頭砸自己腳的典型，正因為有用之不盡的法援，假難民才能毫無後顧之憂盡情打官司，即使被入境處斷定為不符合難民資格，他們也可提出上訴，上訴被拒又可提出司法覆核，甚至用法援起訴入境處不人道對待博取賠償，而且成功例子不在少數，以致入境處即使加快處理聲請個案，至今仍有過萬名假難民滯留本港。年年準時交稅的香港市民，何曾得到港府如此厚愛？港府連派四千元也不情不願，偏偏對假難民極盡慷慨，不就是當年慈禧太后「寧贈友邦，不予家奴」的翻版嗎？

正如有人指出，既然假難民可以向法庭控告港府不人道對待並成功獲得賠償，所有南亞兵團罪案的受害者何不照辦煮碗，同樣向港府索償，要求賠償金錢、精神和肉體的一切損失？被南亞劫匪所傷的兌換店職員、損失巨額金錢的店舖東主固然應該提告，慘被南亞漢施暴的婦女更要控告政府。要不是董建華主政時一味效婦人之仁，加入國際公約引狼入室，香港豈會墮落至此？受害人豈會悽慘至此？假難民豈會囂張至此？

善財難捨，冤枉甘心，向來是港府的施政作風，對南亞假難民大慷納稅人之慨只是冰山一角，由耗費數以千億元計的「明日大嶼」，到監警會的國際專家小組「跳船」並公然跟政府唱反調，港府有哪一次不是樂於充當冤大頭？又有哪一次不是貼錢買難受？

供養南亞假難民固然是治安和財政的無底黑洞，「明日大嶼」更隨時將萬億儲備一鋪清袋，而所謂的國際專家小組無異於「左腳踩右腳」，為了點綴虛無縹緲的公信力反而醜出國際。事實證明，港府已遠遠不止沉淪，而是到了精神錯亂的地步，寧不悲乎！

說到底，當局一日不改弦更張，廢官一日不將頭腦清醒起來，香港不可能有重出生天的希望。對假難民仁慈，就是對香港市民殘忍，除了徹底退出國際公約，堵塞聲請源頭，沒有其他可行之法，否則南亞兵團作奸犯科、姦淫擄掠、打家劫舍只會沒完沒了。須知道，現在的香港就像一座民憤活火山，隨時都有再爆發的可能，港府繼續執迷不悟，一錯到底，這筆爛帳必遭全港七百萬人清算，港府也必遭全港七百萬人唾棄，勿謂言之不預也！