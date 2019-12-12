功夫茶：司底驊始於作死　終於無恥霸茅坑

「亂天下者，不在盜賊，而在無人才。」呢幾句話係晚清中興大臣胡林翼講嘅！證諸今日特區政府，正正如是。嗱！民望跌剩十四點五分、有「避政司司長」之稱嘅律政司司長鄭若驊，上任近兩年，民望長期處於谷底，係如假包換嘅「墊司底」，被要求下台聲音不絕。之不過，林鄭當佢係寶，究竟係無人才，還是世上竟有「逐臭之婦」就唔知咯，結果一齊攬炒，兩人民望都跌趴街！

司底驊在位至今，大事做不了，小事做不好，可謂人盡皆知。而佢一上任就作死不作為，「放生黎智英，唔告梁振英」；到依家仍然抱緊「醜聞纏身」橫行馳騁香江，不是嗎？近期佢因為喺倫敦趴街做咗「獨臂神尼」，作為特區主要問責官員，尤其在止暴制亂嘅非常時期，「避政司司長」竟然冇交代行蹤，在茫茫人海中詭秘消失半個月惹來爭議。一個人如此無視職責操守，也就難怪佢檢控甩轆視若等閒！

俗語說，食人一碗飯，做到頭都爛；食人一碗粥，做到頭都禿。如今司底驊「拂了一身還滿」，除了「醜聞纏身」還是「醜聞纏身」！頂多就是再來一招沉默霸住茅坑不拉矢！功夫茶只好以八字贈之：始於作死，終於無恥！

嗱，尋日司底驊赴立法會接受議員質詢，不但冇議員因佢甩骹而對佢憐香惜「肉」，反而反對派、建制派議員均對其發重炮，搞到佢連反白眼都來唔切！有反對派議員嚴詞詰問：香港變成咁要多得佢喎！話眼前只有兩條路，即鞠躬辭職下台同啟動獨立調查，叫佢揀一條！立法會主席認為呢番發言偏離質詢主題，畀司底驊自行選擇是否作答。

哈哈哈哈！司底驊今趟就連喃嘸「繼續以謙卑和專業做好工作」都慳番，難得主席咁識做拋個水泡過來，於是佢反應凌厲，把「避政司司長」本色發揮到極致，斬釘截鐵謂：「不回答！」厲害了，呢三個字直如暮鼓晨鐘，切切實實告訴大家乜嘢叫做「簡潔明快」！阿哥，爽啊！一句也是多，再說就是錯！

呢招高到冇得頂！曲線話畀大家知：不管外面如何風狂雨驟，我──司底驊民望即使跌到負一百分，依然會沉默是金，霸着茅坑不拉矢！我──自求我道，出高過美國總統人工，做低過小學雞工作，只要勇敢「始於作死，終於無恥」，你又吹得我脹咩？嗱，仲有建制派議員嘲笑佢檢控甩轆常犯低級錯誤，炮轟佢係「四無」：無數字、無檢討、無處分及無具體措施，問佢是否需要去僱員再培訓局進修！唉，一個不知羞恥為何物嘅避政司，仲培訓乜春呢？功夫茶心諗：牛皮燈籠，會點得明咩，咪嘥氣啦！