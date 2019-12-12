神州觀察：偷渡客源源不絕　打擊成效惹人疑

針對南亞等外籍人士轉道內地並由海陸偷渡香港的情況日益猖獗，中港警方不時展開聯合打擊行動，並屢有斬獲。惟偷渡行為仍絡繹不絕，送走一批又來一批，且已形成組織化、職業化的「一條龍」偷渡產業鏈，令人懷疑有關各方未能全力以赴，甚至不排除有「保護傘」作祟，致使問題尾大不掉。

廣東省公安廳日前宣布，深港警方早前成功搗破一個跨國偷渡集團，並拘捕十三名疑犯及五十八名偷渡客，查扣一批用於偷渡的車輛、船舶及物資，從而切斷一條經由廣西、廣東東莞及深圳，從海路非法入境香港的偷渡路線。該集團成員分別來自香港和越南，以香港籍蛇頭為指揮，由居於內地的越南籍蛇頭負責招攬、安排同鄉入境轉運事宜，偷渡成功後再伺機組織他們在香港做黑工賺錢，堪稱組織嚴密，分工明確。

類似聯合打擊行動過往亦有不少，尤以公安部協調中港警方於二○一六年展開的歷時一年半的專項打擊邊界偷渡行動最為注目，並陸續瓦解多個由香港蛇頭遙控指揮，南亞、東南亞國家蛇頭負責招募偷渡者、接應轉運的偷渡集團。偷渡客或選擇留在內地城市，或以香港為最終目的地，並通過水陸兩路完成偷渡。由此造成的影響亦非與中港兩地民眾爭飯食這麼簡單，還帶來了盜竊、毆鬥、搶劫、販毒等多種犯罪問題，嚴重危及兩地社會安定和經濟秩序，故而該專項行動已延續至今年。

公安部曾表示，有組織偷渡活動已成為繼軍火走私、賭博、色情、販毒之後的世界「第五大犯罪行業」，為此並推出「打蛇頭、挖組織、斷通道、摧網絡」的具體行動目標。然而問題在於，類似的專項行動究竟能從多大程度上對非法偷渡進行最有效打擊？道理很簡單，警方出動的次數愈頻密，抓的人愈多，證明問題亦愈多；況且偷渡路線來來回回都是那幾條，怎就這麼難堵截？莫非是在「養寇自重」？總之當局如此周而復始，迎來送往，恰恰說明這類行動已經失效。

由此亦不免讓人懷疑，偷渡集團或是得到了保護傘的包庇縱容，這種現象在內地其實早已司空見慣，諸如邊防緝毒英雄、犯罪剋星之類的優秀公安人員或官員皆可充當「內鬼」，為走私販毒等犯罪集團通風報信並不足奇。

而在香港，像黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻遙控指揮偷運南亞人蛇來港的勾當，更是人盡皆知。對於這種「有組織能力、散播謠言」的蛇頭，亦早有本港學者質疑應是受到警隊或相關執法部門的庇護，從而可以屢次繞過偵查，一再將禍水輸港。中港兩地除需繼續加強合作，保護傘問題亦無法迴避。