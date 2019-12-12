香港的問題是不知己、不知彼。從來香港都自以為是福地，不需努力，或只稍加努力，財富便自然來。

從五十年代到現在，近七十年光景香港便從貧窮之地升級至國際大都會、全球主要的金融中心、世界的服務業中心，人均收入勝於不少歐美發達國家。若不是回歸後的低增長，二十多年的時間浪費於金融化的房地產炒賣，香港的人均GDP，也不會被澳門、新加坡所超越，發展的水平會更高。

香港人不會去了解這樣急速繁榮的背後因由，只是以為過往這樣順風順水，經濟騰飛，即使有沙士天災，還有內地的大力支援。香港不是福地是甚麼？

但是，為甚麼會有佔中、反修例的示威暴動呢？是因為香港是福地，多加破壞也沒問題，最後還有中央政府來救？

香港的發展水平，以至民主人權自由的程度，在國際上都處於上游，事實上沒有足夠的民憤基礎來發動暴動。因此，外力策動是暴動的動力來源；內部原因，無論是年輕人難以置業、反修例，乃至雙普選，都是文宣製造出來的。沒有急迫性，也沒有實在的根據。香港人或許在福地生活太久，驕奢淫逸，也習慣驕橫任性，不理後果，故此支持無知青年把香港多年建設的設施和制度，打砸燒地破壞一番，以為最後還有中央政府打救。不知己、不知彼發揮至極端。

香港的幾十年繁華，基礎在於中國因素，英國體制、美國優惠只是次要因素。英國體制在七十年代才開始稍作現代化，美國優惠若無內地移民和內地農民工，又怎樣可以產生龐大的利潤？在外資拿走大部分之後，還可支持香港的建設，香港人的生活和財富從而獲改善。回歸二十多年，不是內地大量資金外流到美國，留下部分在香港；不是數以千萬計的內地遊客在港消費，香港經濟和社會早已衰退。

香港一些人要用示威暴動打砸消滅中國因素，實際上是自殘自毀。衰退後，美國和英國會救香港嗎？烏克蘭兩次顏色革命，經濟倒退至歐洲最窮國之一，民主自由人權可以促進經濟和社會民生發展嗎？美國策動政變後會出錢拯救嗎？

香港人在今次反修例事件中赤裸裸地向內地、向國際展示其不理性一面和年輕人的兇狠暴戾，卻同時無知愚蠢。香港文明的形象一下子被打破了！還要說香港人英明神武，全是自欺欺人。

今後若內地停止援助香港，香港憑着這樣的社會、這樣的年輕人可以自救嗎？大難臨頭，便是各自飛，飛不走的是作孽自受，怨不得人。