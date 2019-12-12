不作死，就不會死，部分港人想作死，其死不可免。可悲的是，他們的作死還會把整個香港拖死；更可悲的是，部分最初不想作死的人，被煽動迷惑而變得頭腦發昏支持「作死」，加速了香港被拖死；更更可悲的是，我們還遇到了不負責任、縱暴促亂的當局，香港想不死都難，這就是我們今天遇到的難逃劫數。而香港這個「作死」之局，是反中亂港政客、洋奴漢奸、港英餘孽和外國反華勢力相勾結，合力做出來的。

北京為了九七之後香港能夠繼續安定繁榮、生生不息，提出了「一國兩制、港人治港、高度自治」的大政方針，為了尊重歷史和現實，安撫港人和投資者，除了國家主權不可讓渡、國防和外交權不可不管，其他治權——行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權都授權給了香港特別行政區，實施「一國兩制」下的「港人治港、高度自治」。

然而，香港總有那麼一些人猶嫌不足，總覺得一國框架和憲制未能滿足他們的權力欲望、政治要求，總覺得不打破這些就不能實現他們割裂中港、「完全自治」甚至走向「港獨」的強烈願望。於是，從九七回歸第一天起，他們就藉香港《基本法》中有「雙普選」的規定，藉他們在「一國兩制」框架下在行政、立法、司法等各個方面的制度優勢、政治優勢、人事優勢、社會氛圍優勢，以政改為契機不斷搞風搞雨，逢中必反，不惜搞亂打爛香港也要達到目的。

最初，北京出於各種自身的和外在的原因，對他們的猖狂進攻掉以輕心，對他們的政治本質認識不清，對其一讓再讓，以為可以息事寧人、以為他們的政改目的是在落實「一國兩制」，還把反中亂港、奪權鬥爭當成「人民內部矛盾」。其實反中亂港勢力早已把北京當成敵人，早已和美英外部勢力勾結，以奪取香港全部管治權、滲透影響中國政局、顛覆國家政權為使命。具有反作用的是，北京的誤判和鬥爭不力也使他們走上了「作死」之路，今次暴亂他們正自掘墳墓，「入住」之期不會太遠也。