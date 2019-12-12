「愁聽關塞遍吹笳，不見中原有戰車。」香港黑暴持續逾半年，中央一直按兵不動，許多人大惑不解，愛國愛港人士更是異常失望，到底何時才能見到「中原戰車」？誠然，面對香港回歸以來最混亂、最黑暗、最危險的局面，中央一味紙上談兵，毫無實際動作，確實令人難以理解。但從另一個角度看，中央之所以不出手，除了因為投鼠忌器，不想授人以柄，顯然還有其他方面的顧慮和考慮。

中央出手其實很容易，要法律有法律，要槍有槍，要炮有炮，只需派出一萬幾千名武警，就足以解決所有黑衣暴徒。問題是止暴容易管治難，接下來怎麼辦？如何收拾殘局？如何維持有效管治？一國兩制還要不要？

如果香港是正常的法治社會，止暴制亂並不困難，可惜事實恰恰相反，這場黑色暴亂不僅摧毀了法治根基，更暴露了香港社會低智反智。許多人邪毒上腦，迷失心智，根本不知自己在做甚麼。

老子說，「民之難治，以其智多。」這裏的「智」，不是指智慧，而是指巧詐。香港既有許多無知群眾，也有不少巧詐之徒，他們編造謊言，散布謠言，導致整個社會愈來愈不可理喻，愈來愈偏執狂熱。面對這種比第三世界更愚昧的社會，即使中央出手平亂，也很難維持有效管治，遑論維持一國兩制。更何況，一旦中央出手，美英等「八國聯軍」勢必一擁而上，中央做好準備了嗎？中央只有兩種選擇：要麼下定決心，對香港進行一次大手術，即使與美英徹底攤牌也在所不惜；要麼繼續袖手旁觀，任由香港亂下去、爛下去，直至徹底毀滅。

常說置之死地而後生，恐怕只有等到香港亂夠了、爛透了；港人受夠了、吃盡了苦頭，才不再盲目，才懂得反思：香港到底何去何從？這將是一個漫長的過程，也許幾年，也許十幾年，也許已沒有也許，百年香江只能終結在這代人手上。