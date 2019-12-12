香港經濟步入衰退，各行各業掀起失業潮及結業潮，市民早有心理準備，勒緊肚皮過日子。可是柴米油鹽醬醋茶，衣食住行，無一不需要錢，而且香港物價指數高，單是公共交通費用近年有升冇跌，市民過海都要考慮清楚，坐港鐵來回需付三四十元，一頓飯買個飯盒都要四五十元，還未計供樓交租，為甚麼這麼多家庭要屈住劏房，就是交不起昂貴的租金。暴潮之下，人人自危，有啲希望業主肯減租，盼望商舖減價，可是這個主觀願望看來不易實現，公用事業如電力供應便率先提出加價。

中電及港燈前日公布繼去年加價，明年元旦起又分別加價百分之二點五及五點二，市民繼續要捱貴電費。兩電解釋未來需增加天然氣發電以符合環保要求，燃料開支因此增加，換言之將成本轉嫁給市民。環境局局長黃錦星還死撐說以公帑補貼電費加幅合理，並指每個電力用戶年初起已獲每月資助電費五十元，可紓緩加幅。政府在八月中亦推出二千元電費津貼，有指可抵銷是次加幅。

但大家不要忘記，政府八月宣布的電費津貼，名義上是為了市民紓困，並非是用來「救」兩間賺得盆滿缽滿的巨企，現在變相是以公帑「津貼」兩電繼續賺到盡。所謂紓困措施原來只不過是左手交右手，很多市民都沒有實際受惠，但公帑已不見了二百多億元。問題在於政府多年來監管不力，任由民生收費加價。兩電去年提出加價，政府便即以公帑補貼；港鐵可加可減機制，從來只是有加無減，政府作為大股東，其角色及利益衝突亦難以令市民信服。市民最怕其他公用事業如煤氣及公共交通工具隨時跟風加價，生活百上加斤。

民怨積累不是一朝一夕，近年的民調特區政府評分不斷下跌，已經出現信心危機。政府不但要止暴制亂，還需要安撫民眾。若沉默大多數亦走上街示威，香港就真的玩完了。