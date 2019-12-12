網上看到一則廣傳的訊息，內容是美國人對世界的認識遠遠追不上這個國家對外國的干預。有人舉例說：大多數美國人沒有申請護照，即是從來未試過出國。他們的國會議員也起碼一半以上沒有護照。

這個訊息是否真實呢，不如先看看下面的數據：九○年只有百分之四美國人持有護照；九四年百分之十；一六年則上升至百分之四十二。從上面數據可見，直至上世紀八、九十年代，美國人根本上對外面世界不感興趣，也無意出國看看，所以百分之九十或以上的國民沒持有護照。要到本世紀，美國人持有護照的比率才快速上升，但仍有逾一半人覺得沒有申請護照的需要。作為比較，英國人持有護照是百分之七十六。

即是說，網上廣傳的其實是上世紀八、九十年代的舊訊息。但踏入本世紀後，美國人持有護照的人數激增，是否意味着美國人想法已經大大改變，變得更加關心外國、關心世界呢？其實美國人基本上心態未變。只不過昔日美國人去加拿大、墨西哥等鄰國習慣駕車出入，而出入境管制比較寬鬆，很多時不需要檢查護照，所以去加拿大、墨西哥也不用護照。現今呢，因為防止拉丁美洲難民湧入，出入境管制檢查嚴謹得多，尤其是墨西哥來回，一定要檢查護照，才不得不先作準備。另外，也多了人乘飛機來往加拿大和墨西哥，乘飛機當然要檢查護照。這才是多了美國人申請護照的主要原因。

為何英國人持護照的比率遠高於美國人？大概是昔日殖民地遍布全球的關係，英國人跟外地有更多連繫，也較多交往，英國國民之中，來自舊日殖民地的移民及其後裔並非少數目。這解釋了為何英國人持有護照者遠比美國要多。

至於美國的國會議員呢？持有護照的比率，情況是否比一般國民不同？

○○年《紐約時報》曾經向美國國會議員作了一次問卷調查，在回應的國會議員之中，百分九十三表示擁有護照，並每年出國起碼兩次。另外，三分之一議員表示曾經在外國唸書或工作，百分之二十懂得一種外語，起碼有助在國外作商業活動。這次調查的結果可見，如果回應問卷的議員有代表性的話，他們比一般國民更多接觸外國，也對外國的認識更多。至於持有護照、起碼懂一種外語、曾經出國，是否代表國會議員更加認識世界、關心世界呢？則很難確定。

以美國國會最近通過有關香港和新疆的法案為例，這些投票的議員中，到底有幾多人對中國、香港和新疆有認識，有幾多人曾經來過呢？就算有，恐怕也是極少數。