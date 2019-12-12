反修例暴亂爆發至今，警方拘捕超過六千人，學生比例逾四成。近日愈來愈多年輕被告講述「搭沉船」的經過，例如有人以為被捕後「612基金」會支付他的律師費和生活費，詎料申請手續繁複，活像查家宅之餘，到頭來又是不獲批；又有女被告原本的律師團隊因超出法援限額，不能再被委派處理法援個案，遂向「612基金」求助，結果又被拒諸門外，最後要改用素未謀面的法援律師，徬徨得以淚洗面。

早知今日，何必當初。就像姑爺仔氹女落疊一樣，黑手及政客要年輕人充當「義士」，要他們賣命，除了將違法暴力行為美化和英雄化，另一伎倆就是表明有義務法律支援，就算被捕也不用擔心。結果如何，有目共睹，黑手和政客將「義士」當成用完即棄的避孕套，就算獲得市民熱心捐款，「612基金」有近億元滾存又如何，這些錢根本不是為蝦兵蟹將而設，你死你賤罷了。

反觀「佔中九男女」及泛民政客則同人唔同命。他們有專屬的「守護公義基金」，不論是九男女上訴、區諾軒及范國威選舉呈請上訴、林卓廷及尹兆堅被控妨礙立法會人員執行職務案、梁國雄為《禁蒙面法》提出司法覆核，以及理大學者鍾劍華被前特首梁振英控告誹謗案等，皆由這個基金埋單。至於「612基金」到底用在甚麼地方，只要信不要問，正所謂精人出口，笨人出手，「義士」除了怨自己蠢，還有甚麼好怨？

不是嗎？泛民靠得住，豬乸會上樹。這班滿口仁義道德、滿肚子男盜女娼的政客，講一套做一套足足廿二年，所作所為從來都是為了自己和金主利益着想，豈有真正為香港人好？若真正為了民主公義，豈會不斷煽動別人的子女以各種暴力違法手段反中亂港，卻從來不見他們把自己的子女推上前線？

「虎毒不吃兒」這句老話，黑手和政客最明白，不明白的是被欺騙上街的年輕人而已。