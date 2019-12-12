有團體集會要求警方停用催淚彈，警方或是從善如流，在剛過去的周日，面對騷亂時，催淚彈的使用率是零。少用這類平亂武器沒問題，但警方應該更善於打輿論戰，政府在反修例運動中節節敗退，就是輸在這一環，自己明明有理，偏給人家說成無理，反對派明明在講歪理，卻給塑造成是正理，失輿論者失天下，可以信焉。

警察應在記者會上正告各界，最不想施放催淚彈的人就是警員本身，專家早已指明，防毒面罩不足以過濾催淚煙中所有的有害物質，而警隊身處示威現場，可能吸入最多有害物質的就是他們自己，試問警察又怎會想使用催淚彈？

要用催淚彈是不得已而為之，示威者用弓箭、汽油彈，甚至發展到想使用真槍及土製炸彈，催淚彈不會致命，但上述武器全部都可以威脅生命安全，若說武力不對等，警方近月大部分時間使用的裝備，殺傷力都比暴徒低了一個檔次。

所以，警方很樂意停用催淚彈，能永久停用就更好，只要示威者不再作非法行為、不再攻擊警隊便行。要具體凸顯示威者的無理，警方可以宣稱在未來十天內爭取不再施放催淚彈，前提是暴徒也不能使用汽油彈或具相等攻擊力的武器。若然對方遵守協定，香港便能重獲安寧，若不守協定，也可以讓市民清楚知道哪一方才是先破壞和平的人。到時候警方再用催淚彈或其他武器，別人就無話可說了。警方與示威者其中的一個衝突關鍵點是因為堵路，發言人也該告訴記者，道路平白受阻，路面使用者一定會報警求助，而驅除堵路者就是警察職責所在，行動時示威者反抗，警方才被迫作反擊，挑起事端的人，永遠不會是執法的一方。

上述道理本來是不言自明的，奈何如今民智低落，你若不和盤托出，可能很多愚民就會給人誤導了。