最新民調顯示，林鄭和主要官員嘅民望都維持低位，這並不意外。一年將盡，政府止暴制亂無能，黑暴加速經濟低迷，民生困局、裁員倒閉潮接踵而至，政府救市無方，紓困無法，咁嘅管治能力，民望不是如吃了強力瀉藥才怪！

嗱！都唔使問阿貴咯！當中被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，自去年初上任以來一直醜聞纏身，其專業能力更備受質疑，尤其檢控常患小學雞式嘅甩轆！近期更因在倫敦趴街做了「獨臂神尼」，未有交代「消失在地平線」半個月而惹來爭議。鄭若驊最新評分只有十四點五分，繼續「墊司底」，有七成五受訪市民反對她出任司長，有學者認為政府必須撤換她。講真，一個公眾人物，認受性低殘成咁，低到阿媽都唔認得，仲有乜面目對住部下同埋鄉親父老？

照道理，如果一個稍有知恥感嘅人，老早應該自己下台，冇理由繼續霸住茅坑不拉矢，一味喺度獻世㗎！難道真係如魯迅話齋：可惜中國太難改變了，即使搬動一張桌子，改裝一個火爐，幾乎也要血；而且即使有了血，也未必一定能搬動，能改裝。不是很大的鞭子打在背上，中國自己是不肯動彈的。我想這鞭子總要來，好壞是別一問題，然而總要打到的。但是從哪裏來，怎麼地來，我也是不能確切地知道。

這段話，老朽一直感覺，好像是為司底驊而說！人貴自知，這麼多市民促她下台，何必苦戀律政司司長這高位，捱鞭子又有何益？與其和林鄭攬炒，不如歸去養鮫魚！有學者指庸官不撤換令人失望，除了醜聞多，檢控工作尤惹人詬病，單是拖延兩年半未檢控壹淫媒漢奸黎涉刑恐東方報業集團男記者一案，已是匪夷所思。更匪夷所思的是，身為保護法治核心嘅律政司司長，席不暇暖，「放生」涉秘捐款逾四千萬元予反對派嘅「黑金案」等，如此瀆職，有何面目再做呢個任重道遠嘅職位？