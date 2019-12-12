半年暴亂，香港多了幾千名「革命義士」，最近有二百多名黑暴分子利用漁船偷渡到台灣，以躲避涉參加暴動等可判囚十年的罪責。可是，暴徒們上岸不久，已被台灣相關部門發網上公告當頭棒喝，台灣政府無意以政治難民接收他們，自以為「棄暗投明」的黑暴分子再次嘗到去哪裏還是一個「Condom」（用完即棄的避孕套）的滋味。

黑暴分子登台後，當地政黨、宗教界人士便不遺餘力地抽水，一點不顧黑暴們擔心事件曝光，影響他們在台灣生存生活工作或求學的「私隱」，更有打着宗教旗號的人，有聲有色地大講女暴徒哭訴如何被強姦、丟汽油彈後的心理創傷，還有男暴徒們少小離家的苦難等，總之，這些「Condom」被人用了又用，為別人的政黨、別人的教會騙得多少捐款，不知道，但他們的剩餘價值亦近用盡了。到頭來他們會獲得庇護嗎？似乎很渺茫！

近日台灣方面不斷祭出《港澳條例》及《香港澳門居民進入台灣及居留定居許可辦法》，大肆宣傳香港人到台灣居留的規定，如依親、就學、就業或投資等，說來說去，就是沒有難民法。此舉無異於表態，台灣政府沒打算把這批香港人以政治難民方式處理。當地政界近日更有傳，台灣的大選結束後，或所謂二百黑暴申請留台的評估、審核完成後，這批偷渡者被遣返只是時間上的問題。畢竟，台灣政府只是依法律辦事。

蔡英文團隊不怕違背政治誠信的指摘嗎？過去半年她的個人民望激升，但其實甚麼可取的政績也沒做，只要大談香港黑暴發起的反中反港府事件為自己抬轎，自居黑暴分子的同路人、後援會，操作一些政治黑材料，抹黑一下對手便是。可以說，香港黑暴令蔡英文躺着選亦能瘋狂收割民意，可是這些「選戰功臣」上門求救，卻有太多政治代價，蔡英文反臉也是自救，反正屆時選戰已打完，過了海便是神仙，還需顧忌幾個香港小廢青嗎？