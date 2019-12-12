到美國受訓的沙特阿拉伯空軍少尉阿爾沙姆拉尼，日前在佛羅里達州一個海軍航空基地開槍，造成多人死亡。種種迹象顯示，今次是一場恐怖襲擊，特別是行兇者在施襲前曾在社交網站發表反美言論，並呼應「恐怖大亨」拉登威脅美國安全的言論，便是明顯證據。

沙特是美國在中東關係最緊密的盟友，但恰恰是沙特，卻培育出拉登及其領導的阿蓋德組織，「九一一」襲擊雖然過去近二十年，但仍然是美國人心頭中揮不去的痛，時至今日，恐襲受害者的訴訟行動仍在持續進行中。美媒早前報道，被視為「九一一」襲擊策劃者的哈立德，表示有意向受害者家屬提供幫助，以對沙特政府提出起訴，並希望通過這種合作，換取美國政府放棄對他判處死刑。

佛州州長德桑蒂斯事後猛烈抨擊沙特當局，稱其需要為死者家屬提供賠償，同時指出槍手跟「九一一」恐襲中的十多名恐怖分子一樣，同屬沙特國籍，部分更同樣曾在佛州參與飛行訓練。

相對於美、沙兩國官方關係的熱絡，兩國民間的「好感度」持續低迷。去年有美國大學進行調查，發現受訪者對沙特持負面看法的比例，遠高於中國和俄羅斯。今次佛州軍事基地槍擊事件，更令美國人將新仇舊帳一起算，正因如此，德桑蒂斯對沙特的強硬立場，甚有代表性。共和黨佛州眾議員加埃茨就表示，當局除了應徹底檢討外國軍人來美國受訓的制度，堵塞漏洞，更敦促美國政府重新檢視跟沙特的關係。

值得注意的是，加埃茨議員是特朗普在眾議院內的忠實支持者。民主黨針對特朗普「通烏」的彈劾調查，早前舉行閉門作供，數十位共和黨眾議員闖場地門外進行抗議，令聽證會延遲近五小時，而帶頭鬧事的，正是這位加埃茨。

儘管譴責沙特成為華盛頓政圈的主流聲音，特朗普依然不為所動，他第一時間為沙特皇室緩頰，強調國王薩勒曼及王儲對事件「極為震驚」，他們會負責照顧受害者家屬。最離譜的是，特朗普甚至連要求沙特政府全面配合美方調查之類的門面話也懶得說。

事實上，特朗普作為沙特「辯護士」的形象，早已深入人心。沙特異見記者卡舒吉遭謀殺，全世界矛頭直指沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼，連中情局也得出同樣結論，特朗普卻說「可能全世界都有責任，因為全世界都很邪惡」。特朗普公開的說法是，沙特出大錢買美國軍火，把大客戶得罪了，等於拱手將之讓給中、俄，不符合美國的國家利益；但也有傳聞指，特氏在沙特有重大商業利益，現在對沙特「鬆章」，是為將來卸任後享受的成果作準備。

特朗普一名前外交顧問指出，特朗普的外交關係觀念充滿功利性，其他如「人權」、「民主」等議題，全部得靠邊站。特氏執意從敍利亞撤軍，就是因為那裏「只有沙子」，但當幕僚告之不能讓油田落入俄羅斯人之手後，特氏又改變主意，派兵協助「守衞」，與他對待沙特的態度如出一轍，足為一切挾美自重者引以為戒。