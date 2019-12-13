正論：康署漏招礙執法　胡混度日又一樁

港府部門互相推莊、各自為政已成病態，單是深水埗一條違法僭建的南亞村，因涉及六大政府部門，結果「六個和尚無水食」，拖延多年才告拆卸。如今到了康文署被揭發與地政總署欠缺溝通，逾三成公眾遊樂場地未有依法將圖則存放於土地註冊處，造成法律真空，可謂胡混度日、添煩添亂又一明證。

每有新的公眾遊樂場地落成，康文署一般都會為有關場地完成刊憲程序才開放予市民使用，並須根據《公眾衞生及市政條例》，將有關場地圖則存放於土地註冊處。康文署須聯絡地政總署展開擬備及存放圖則工作，但由於這個工序一般需時約半年至一年，以往大部分場地啟用時圖則仍未存放於土地註冊處。換言之，新啟用的公眾遊樂場地可能會出現長達一年甚至更久的執法真空期。在此期間，倘康文署及控煙酒辦職員在場地執法，執法基礎或會受到挑戰，最終可能導致犯法的人不用受罰。

一般市民聽起來可能對此摸不着頭腦，但作為政府官僚，理應非常熟悉此類法律程序，惟申訴專員公署主動調查後，赫然發現多達三成三、即五百八十三個康文署公眾遊樂場地沒有依法存放圖則，導致五百三十六宗檢控及票控可能因此被推翻。一個低級疏忽牽一髮動全身，康文署官僚有無做好自己份工，還用問嗎？

申訴署為此提出多項建議，包括必須制訂擬備和存放圖則的指引、定期向總部匯報，以及加快研究將圖則記錄電子化及設立電腦系統等等。不說不知道，一說嚇一跳。先不說康文署這麼大的部門，還要申訴署苦口婆心作出種種提醒，猶如教導三歲小孩一般；就說港府開口閉口發展創新科技，卻原來許多部門連電腦化都未有普及，結果單靠廢官僚自律，自然是錯漏百出。

一節見則百節知，康文署尸位素餐、胡混度日不是孤例，基本上整個政府莫不如此，否則申訴署或審計署就不用每年都煞有介事調查審計一番。早前申訴專員才批評康文署沒有在公眾泳池就授泳區推出統一機制，致令私人授泳無王管，對泳客造成滋擾的同時，對習泳者亦帶來不便，反映該署由管理遊樂場地到管理泳池皆一塌糊塗。至於食環署更是被市民投訴最多的部門，就連翻新公廁都可拖十多年，因而被審計署嚴詞炮轟，令人嘆為觀止。

這些年，香港競爭力跌跌不休，不是沒有原因的，說穿了是官僚怠政惹的禍。當世界不斷進步，老對手新加坡更是智慧城市的典範，港府部門卻連電腦化都龜行蝸步，官僚又抱着不做不錯、少做少錯，甚至踢都不動的教條辦事，香港怎麼可能不是處處落後於人？

從世界經濟論壇的全球競爭力排名，香港由第一跌至第三；到中國社科院的全球城市競爭力報告，香港被深圳和上海趕上，莫不說明逆水行舟、不進則退的道理。港府不知恥也不知勇，部分港人又汲汲於政治鬥爭，香港日暮途窮、光輝不再已是寫在牆上。