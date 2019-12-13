功夫茶：南亞賊淫慾無限　醒座樂園任佢玩

一年將盡，諗起香江暴亂無盡頭，經濟插水，民生凋敝，廢柴政府制亂無方、止暴無力、紓困無能，功夫茶亦不禁嘆曰：戀樹濕花飛不起，愁無比，和春付與東流水！一個無能嘅管治班子，市民又點會有好日子過吖？

功夫茶更閉翳嘅就係，南亞兵團及假難民趁香港烈燄暴行幾乎無日無之，趁火打劫、乘機作亂。搶劫、盜竊、群毆、劈友、非禮、強姦、販毒，竟變成「常餐」；又見警力攤薄，罕有警員行咇，仲唔窮心起色心來咩！年近歲晚，更想食大茶飯添！

嗱，根據警方數字，今年頭六個月，已有一千六百二十四名非華裔人士被捕，當中三百九十六人持「行街紙」。至於持「行街紙」被捕嘅風化案亦有增無減。呢，日前一名南亞淫狼於凌晨時分，假扮顧客進入深水埗一間足浴店，以玻璃樽威嚇新移民女按摩師，繼而將其強姦，得嘗獸慾後，「嗲你媽妳」，再掠走一千個大洋逃之夭夭！

南亞淫狼出沒注意，已成為治安毒瘤。本報記者早前巡查多區，發現南亞裔聚集地區如元朗、尖沙咀、深水埗、土瓜灣等，每逢月出之時，華燈初上之際，南亞漢就四出「獵艷」，搞到啲女街坊都唔敢出夜街；甚且一嗅到陣咖喱洋葱味，個心都已經離一離，想必係聽得多南亞淫狼作奸犯科如食生菜，心理上點都會有啲陰影！

各位街坊，假難民破壞社會治安，禍港不斷。嗱，如果「亂港頭狼」漢奸黎被官媒狠批係禍港首毒，咁南亞淫狼搞到治安雞毛鴨血，點都入圍首三毒。政府用於假難民免遣返聲請及相關工作嘅主要開支，六年間已燒咗近六十億元！如果用呢啲錢嚟扶貧，幾咁實惠！家陣卻用來養狼狗咬春袋，試問世上竟有如此笨賊加個箍嘅政府？

南亞幫常年搞事，不是持刀打劫就係搗亂，飽暖就思淫慾；廢柴政府又懶係人道，死唔肯退出《禁止酷刑公約》，連設置禁閉式難民營都慌死佢哋唔夠空間走動！家陣啱嘞，迪士尼樂園蝕到趴街，其首席財務官麥卡錫仲警告，香港若然持續動盪，香港迪士尼全年收入會減少二十一億港元！功夫茶忽發奇想，既然蝕入骨髓，應該壯士斷臂，摺咗佢！個樂園不必用嚟起公屋，索性畀南亞假難民入住，美國佬構思嘅樂園，即使係禁閉式，點都合乎「人權」、「民主」喇！咁就真係「世界真細小小小，小得真奇妙妙妙」！

又有陽光照，兼有朗月耀，政府醒座嬉春樂園畀假難民任玩任食，化解「狼出沒注意」，總算功德無量！功夫茶亦好識做，打個「小」字金牌，賀一賀冇靈魂政府終於喺管治上有大突破，寫下濃墨重彩嘅一筆，絕對可以含笑去中南海朝聖邀功！